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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Индия призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 14:56  •  6183 просмотра

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Украина и Индия выступили за всеобъемлющую реформу Совета Безопасности ООН для отражения современных реалий. Страны также договорились о сотрудничестве в экономике, обороне и образовании.

Украина и Индия призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН, чтобы он отражал современные мировые реалии и стал более действенным и эффективным в решении вопросов международного мира и безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении Украины и Индии по итогам визита премьер-министра Индии в Украину, передает УНН.

«Обе стороны призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН, чтобы он отражал современные мировые реалии и стал более репрезентативным, действенным и эффективным в решении вопросов международного мира и безопасности. Украина подтвердила свою поддержку постоянного членства Индии в реформированном и расширенном Совете Безопасности ООН», - говорится в совместном заявлении.

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В частности, в заявлении также говорится, что:

-       Лидеры подчеркнули важность упрощения условий ведения бизнеса для взаимной экономической деятельности и инвестиций наряду с устранением любых препятствий для расширения торговли и коммерции между Украиной и Индией. Стороны также поощрили более активное взаимодействие на официальном и деловом уровнях для изучения совместных проектов, сотрудничества и совместных предприятий.

-       Подчеркивая важность оборонного сотрудничества между Индией и Украиной, лидеры договорились продолжать работать над содействием укреплению отношений между оборонными структурами обеих стран, в частности путем сотрудничества и партнерства в сфере производства в Индии и сотрудничества в новых отраслях. Стороны договорились о проведении в ближайшее время в Индии 2-го заседания Совместной украинско-индийской рабочей группы по вопросам военно-технического сотрудничества, созданной в соответствии с Соглашением об оборонном сотрудничестве 2012 года.

-       Стороны договорились изучить возможность взаимного открытия филиалов высших учебных заведений для удовлетворения образовательных потребностей граждан обеих стран.

-       Стороны договорились изучить возможность привлечения приемлемым способом индийских компаний к восстановлению и реконструкции Украины.

Україна очікує, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке Саміту миру – Зеленський 23 августа 2024, 12:44 • 13996 просмотров

Анна Мурашко

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