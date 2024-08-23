Украина и Индия призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН, чтобы он отражал современные мировые реалии и стал более действенным и эффективным в решении вопросов международного мира и безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении Украины и Индии по итогам визита премьер-министра Индии в Украину, передает УНН.

«Обе стороны призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН, чтобы он отражал современные мировые реалии и стал более репрезентативным, действенным и эффективным в решении вопросов международного мира и безопасности. Украина подтвердила свою поддержку постоянного членства Индии в реформированном и расширенном Совете Безопасности ООН», - говорится в совместном заявлении.

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В частности, в заявлении также говорится, что:

- Лидеры подчеркнули важность упрощения условий ведения бизнеса для взаимной экономической деятельности и инвестиций наряду с устранением любых препятствий для расширения торговли и коммерции между Украиной и Индией. Стороны также поощрили более активное взаимодействие на официальном и деловом уровнях для изучения совместных проектов, сотрудничества и совместных предприятий.

- Подчеркивая важность оборонного сотрудничества между Индией и Украиной, лидеры договорились продолжать работать над содействием укреплению отношений между оборонными структурами обеих стран, в частности путем сотрудничества и партнерства в сфере производства в Индии и сотрудничества в новых отраслях. Стороны договорились о проведении в ближайшее время в Индии 2-го заседания Совместной украинско-индийской рабочей группы по вопросам военно-технического сотрудничества, созданной в соответствии с Соглашением об оборонном сотрудничестве 2012 года.

- Стороны договорились изучить возможность взаимного открытия филиалов высших учебных заведений для удовлетворения образовательных потребностей граждан обеих стран.

- Стороны договорились изучить возможность привлечения приемлемым способом индийских компаний к восстановлению и реконструкции Украины.

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