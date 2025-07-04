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Україна спільно з НАТО розробляє надійний алгоритм евакуації поранених з поля бою

Київ • УНН

 • 499 перегляди

Україна спільно з НАТО працює над інноваційними рішеннями для безпечної евакуації поранених. Експерти обговорили інтеграцію цивільно-військового планування та впровадження інновацій.

Україна спільно з НАТО розробляє надійний алгоритм евакуації поранених з поля бою

Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти JATEC працює над інноваційними рішеннями для безпечної евакуації поранених з поля бою. Про це пише УНН з посиланням на полковника директора з імплементації програм JATEC Валерія Вишнівського.

Деталі

Ураження евакуаційних команд, разом з пораненими, є пріоритетом противника, що безпосередньо впливає на морально-психологічний стан підрозділу.

Тому, ефективна евакуація поранених – один із найскладніших аспектів польової медицини в умовах широкомасштабної агресії

- зазначив Валерій Вишнівський.

Вишнівський додав, що сучасний бойовий досвід виявляє низку проблем у взаємосумісності, зв’язку та плануванні у цій сфері. У зв’язку з цим виникла потреба у перегляді механізмів евакуації та надання домедичної допомоги на полі бою.

Зазначається, що в експертній зустрічі у форматі онлайн та наживо взяли участь понад 230 учасників із 18 країн НАТО та країн-партнерів.

"Під час конференції JATEC розглянуто унікальний бойовий досвід України, покращено співробітництво з НАТО для посилення медичних спроможностей Альянсу та України", – наголосив командувач JATEC бригадний генерал Войцех Озга.

Експерти обговорили перспективи інтеграції цивільно-військового планування, впровадження інновацій (включно з БпЛА, телемедициною та штучним інтелектом), а також вдосконалення навчання для підвищення ефективності CASEVAC.

Доповнення

У червні Міноборони кодифікувало понад 120 нових зразків озброєння, більшість з яких вітчизняного виробництва. З початку 2025 року до експлуатації допущено понад 600 зразків ОВТ, включаючи 270 нових БПЛА.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаТехнології
Міністерство оборони України
НАТО
Україна
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