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Украина совместно с НАТО разрабатывает надежный алгоритм эвакуации раненых с поля боя

Киев • УНН

 • 349 просмотра

Украина совместно с НАТО работает над инновационными решениями для безопасной эвакуации раненых. Эксперты обсудили интеграцию гражданско-военного планирования и внедрение инноваций.

Украина совместно с НАТО разрабатывает надежный алгоритм эвакуации раненых с поля боя

Совместный Центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию JATEC работает над инновационными решениями для безопасной эвакуации раненых с поля боя. Об этом пишет УНН со ссылкой на полковника директора по имплементации программ JATEC Валерия Вишневского.

Детали

Поражение эвакуационных команд, вместе с ранеными, является приоритетом противника, что непосредственно влияет на морально-психологическое состояние подразделения.

Поэтому эффективная эвакуация раненых – один из самых сложных аспектов полевой медицины в условиях широкомасштабной агрессии

- отметил Валерий Вишневский.

Вишневский добавил, что современный боевой опыт выявляет ряд проблем во взаимосовместимости, связи и планировании в этой сфере. В связи с этим возникла потребность в пересмотре механизмов эвакуации и оказания домедицинской помощи на поле боя.

Отмечается, что в экспертной встрече в формате онлайн и вживую приняли участие более 230 участников из 18 стран НАТО и стран-партнеров.

"Во время конференции JATEC рассмотрен уникальный боевой опыт Украины, улучшено сотрудничество с НАТО для усиления медицинских возможностей Альянса и Украины", – подчеркнул командующий JATEC бригадный генерал Войцех Озга.

Эксперты обсудили перспективы интеграции гражданско-военного планирования, внедрения инноваций (включая БпЛА, телемедицину и искусственный интеллект), а также совершенствование обучения для повышения эффективности CASEVAC.

Дополнение

В июне Минобороны кодифицировало более 120 новых образцов вооружения, большинство из которых отечественного производства. С начала 2025 года к эксплуатации допущено более 600 образцов ВВТ, включая 270 новых БПЛА.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаТехнологии
Министерство обороны Украины
НАТО
Украина
Беспилотный летательный аппарат
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