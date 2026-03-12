Україна пропонує розширити оборонну співпрацю з Румунією – Зеленський
Київ • УНН
Україна поглиблює партнерство з Румунією для захисту неба та передає досвід боротьби з дронами. Понад десять країн уже звернулися за військовою допомогою.
Україна пропонує поглибити оборонну співпрацю з Румунією та іншими країнами Європи, зокрема у сфері протидії дроновим загрозам. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного спілкування з журналістами разом із Президентом Румунії Нікушором Даном, передає УНН.
За словами Зеленського, нові безпекові виклики, зокрема війна на Близькому Сході, підтверджують необхідність спільних дій між державами.
"Зараз, особливо після початку нової війни на Близькому Сході, цілком очевидно, що реальний захист для будь-якої нації – це саме спільні дії", – наголосив Президент.
Він зазначив, що міжнародні партнери вже звертаються до України з проханням поділитися досвідом оборони.
"Сполучені Штати Америки та ще більше десяти держав Європи та Близького Сходу вже звернулися до України, щоб ми підтримали їхні оборонні можливості. Наші команди працюють разом, у тому числі вже в країнах Близького Сходу", – сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що Україна готова поширювати власний досвід протидії російській агресії.
"У нашому регіоні, в усій Європі треба більше співпраці і більше впровадження нашого досвіду, який ми отримали, захищаючи своє життя і свою державу", – додав він.
Окремо Зеленський відзначив допомогу Румунії у захисті українського неба.
"Румунія разом з іншими європейськими країнами і Америкою допомогла нам із захистом неба. Ми вдячні за це", – наголосив президент.
Нагадаємо
Володимир Зеленський та Нікушор Дан уклали угоду для зміцнення безпеки та співпраці. Документ офіційно закріплює подолання історичної недовіри країн.