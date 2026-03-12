Украина предлагает расширить оборонное сотрудничество с Румынией – Зеленский

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
15:26 • 8 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
14:55 • 1446 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27 • 4352 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 8052 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 18775 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 37748 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 47611 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 57458 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 70473 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 60005 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.6м/с
37%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк12 марта, 05:41 • 53278 просмотра
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto12 марта, 07:59 • 39500 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 36544 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 31482 просмотра
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12:32 • 26231 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
15:26 • 8 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 5958 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 6482 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 31974 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 37030 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Никушор Дан
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Румыния
Соединённые Штаты
Черновицкая область
Польша
Реклама
УНН Lite
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36 • 2072 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24 • 2400 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 16736 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 44330 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 32804 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Forbes

Украина предлагает расширить оборонное сотрудничество с Румынией – Зеленский

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Украина углубляет партнерство с Румынией для защиты неба и передает опыт борьбы с дронами. Более десяти стран уже обратились за военной помощью.

Украина предлагает расширить оборонное сотрудничество с Румынией – Зеленский

Украина предлагает углубить оборонное сотрудничество с Румынией и другими странами Европы, в частности в сфере противодействия дроновым угрозам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного общения с журналистами вместе с Президентом Румынии Никушором Даном, передает УНН.

По словам Зеленского, новые вызовы безопасности, в частности война на Ближнем Востоке, подтверждают необходимость совместных действий между государствами.

"Сейчас, особенно после начала новой войны на Ближнем Востоке, совершенно очевидно, что реальная защита для любой нации – это именно совместные действия", – подчеркнул Президент.

Он отметил, что международные партнеры уже обращаются к Украине с просьбой поделиться опытом обороны.

"Соединенные Штаты Америки и еще более десяти государств Европы и Ближнего Востока уже обратились к Украине, чтобы мы поддержали их оборонные возможности. Наши команды работают вместе, в том числе уже в странах Ближнего Востока", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова распространять собственный опыт противодействия российской агрессии.

"В нашем регионе, во всей Европе нужно больше сотрудничества и больше внедрения нашего опыта, который мы получили, защищая свою жизнь и свое государство", – добавил он.

Отдельно Зеленский отметил помощь Румынии в защите украинского неба.

"Румыния вместе с другими европейскими странами и Америкой помогла нам с защитой неба. Мы благодарны за это", – подчеркнул президент.

Напомним

Владимир Зеленский и Никушор Дан заключили соглашение для укрепления безопасности и сотрудничества. Документ официально закрепляет преодоление исторического недоверия стран.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европа
Румыния
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина