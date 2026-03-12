Украина предлагает расширить оборонное сотрудничество с Румынией – Зеленский

Украина предлагает углубить оборонное сотрудничество с Румынией и другими странами Европы, в частности в сфере противодействия дроновым угрозам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного общения с журналистами вместе с Президентом Румынии Никушором Даном, передает УНН.

По словам Зеленского, новые вызовы безопасности, в частности война на Ближнем Востоке, подтверждают необходимость совместных действий между государствами.

"Сейчас, особенно после начала новой войны на Ближнем Востоке, совершенно очевидно, что реальная защита для любой нации – это именно совместные действия", – подчеркнул Президент.

Он отметил, что международные партнеры уже обращаются к Украине с просьбой поделиться опытом обороны.

"Соединенные Штаты Америки и еще более десяти государств Европы и Ближнего Востока уже обратились к Украине, чтобы мы поддержали их оборонные возможности. Наши команды работают вместе, в том числе уже в странах Ближнего Востока", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова распространять собственный опыт противодействия российской агрессии.

"В нашем регионе, во всей Европе нужно больше сотрудничества и больше внедрения нашего опыта, который мы получили, защищая свою жизнь и свое государство", – добавил он.

Отдельно Зеленский отметил помощь Румынии в защите украинского неба.

"Румыния вместе с другими европейскими странами и Америкой помогла нам с защитой неба. Мы благодарны за это", – подчеркнул президент.

