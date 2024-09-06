Україні потрібен далекобійний потенціал, щоб росія була вмотивована шукати миру - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україні потрібна далекобійна зброя для ударів по території РФ, щоб змусити її шукати миру. Він критикує обмеження партнерів щодо використання такої зброї.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна мати далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, адже це може змусити росію шукати миру. Про це Зеленський заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає УНН.
Деталі
Я радий, що тут представлені США, Велика Британія, Франція, Італія. Я хочу сказати це відкрито, щоб не було жодних спекуляцій. Завдяки нашій спільній відвазі ми здійснили дуже важливі операції, зокрема в Криму. Ці операції дозволили нам повернути безпеку в Чорне море і наш експорт продовольства. Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ракет ATACMS, Storm Shadow і SCALP – дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, яку окупувала росія, включно з Кримом. Ми вважаємо такі кроки помилковими. Ми повинні мати цей далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, щоб росія була вмотивована шукати миру
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова виробляти власне озброєння, щоб тиснути на росію до "реального" миру, але для цього необхідно фінансування партнерів. Президент закликав зробити так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія.