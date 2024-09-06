Україні потрібен далекобійний потенціал, щоб росія була вмотивована шукати миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна мати далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, адже це може змусити росію шукати миру. Про це Зеленський заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає УНН.

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Я радий, що тут представлені США, Велика Британія, Франція, Італія. Я хочу сказати це відкрито, щоб не було жодних спекуляцій. Завдяки нашій спільній відвазі ми здійснили дуже важливі операції, зокрема в Криму. Ці операції дозволили нам повернути безпеку в Чорне море і наш експорт продовольства. Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ракет ATACMS, Storm Shadow і SCALP – дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, яку окупувала росія, включно з Кримом. Ми вважаємо такі кроки помилковими. Ми повинні мати цей далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, щоб росія була вмотивована шукати миру