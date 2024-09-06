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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украине нужен дальнобойный потенциал, чтобы россия была мотивирована искать мира - Зеленский

Украине нужен дальнобойный потенциал, чтобы россия была мотивирована искать мира - Зеленский

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 10:14  •  32871 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Украине нужно дальнобойное оружие для ударов по территории РФ, чтобы заставить ее искать мира. Он критикует ограничения партнеров по использованию такого оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна иметь дальнобойный потенциал не только в отношении оккупированной территории Украины, но и в отношении российской территории, ведь это может заставить Россию искать мира. Об этом Зеленский заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», передает УНН.

Детали

Я рад, что здесь представлены США, Великобритания, Франция, Италия. Я хочу сказать это открыто, чтобы не было никаких спекуляций. Благодаря нашей общей отваге мы осуществили очень важные операции, в частности в Крыму. Эти операции позволили нам вернуть безопасность в Черное море и наш экспорт продовольствия. Сейчас мы слышим, что ваша политика в отношении дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения в отношении ракет ATACMS, Storm Shadow и SCALP - дефицит ракет и сотрудничества. И это касается даже нашей территории, которую оккупировала Россия, включая Крым. Мы считаем такие шаги ошибочными. Мы должны иметь этот дальнобойный потенциал не только в отношении оккупированной территории Украины, но и в отношении российской территории, чтобы россия была мотивирована искать мира

- сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова производить собственное вооружение, чтобы давить на Россию до «реального» мира, но для этого необходимо финансирование партнеров. Президент призвал сделать так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия.

Павел Башинский

Павел Башинский

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