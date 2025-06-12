“Україна понад усе, мам! Я незламний”: у ДПСУ показали перший дзвінок звільненого з полону захисника

Державна прикордонна служба оприлюднила зворушливий момент після чергового обміну полоненими. "Україна понад усе, мам! Я незламний" - такими були слова звільненого українського захисника під час першого дзвінка родині. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.

Україна понад усе, мам! Я незламний. Я люблю свою країну, я не продам її ні за що. Я люблю Україну, я люблю вас. Я люблю цих людей - каже звільнений з російського полону український військовий.

У ДПСУ зауважтли, що сьогодні відбувся черговий етап обміну і наші захисники повертаються додому.

Вітаємо героїв! Ваше повернення – головна новина для кожного українця - зазначила у службі.

Контекст

Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих українських воїнів. Президент України повідомив, що усі звільнені потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога.