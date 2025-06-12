“Украина превыше всего, мам! Я несокрушимый”: в ГПСУ показали первый звонок освобожденного из плена защитника
Киев • УНН
ГПСУ поделилась трогательным моментом: освобожденный из плена защитник позвонил семье. Украина вернула тяжелораненых воинов, им окажут всю необходимую помощь.
Государственная пограничная служба обнародовала трогательный момент после очередного обмена пленными. "Украина превыше всего, мам! Я несокрушимый" - такими были слова освобожденного украинского защитника во время первого звонка семье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Украина превыше всего, мам! Я несокрушимый. Я люблю свою страну, я не продам ее ни за что. Я люблю Украину, я люблю вас. Я люблю этих людей
В ГПСУ отметили, что сегодня состоялся очередной этап обмена и наши защитники возвращаются домой.
Поздравляем героев! Ваше возвращение – главная новость для каждого украинца
Контекст
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных украинских воинов. Президент Украины сообщил, что все освобожденные нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь.