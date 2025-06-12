“Украина превыше всего, мам! Я несокрушимый”: в ГПСУ показали первый звонок освобожденного из плена защитника

Государственная пограничная служба обнародовала трогательный момент после очередного обмена пленными. "Украина превыше всего, мам! Я несокрушимый" - такими были слова освобожденного украинского защитника во время первого звонка семье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Украина превыше всего, мам! Я несокрушимый. Я люблю свою страну, я не продам ее ни за что. Я люблю Украину, я люблю вас. Я люблю этих людей - говорит освобожденный из российского плена украинский военный.

В ГПСУ отметили, что сегодня состоялся очередной этап обмена и наши защитники возвращаются домой.

Поздравляем героев! Ваше возвращение – главная новость для каждого украинца - отметили в службе.

Контекст

Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных украинских воинов. Президент Украины сообщил, что все освобожденные нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь.