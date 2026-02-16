Україна отримала $690 млн у межах механізму G7 з використанням доходів від активів рф
Київ • УНН
Україна отримала грант на 690 млн доларів від Японії та Канади в межах механізму ERA країн G7. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків, зокрема пенсій та соціальних програм.
Україна отримала грант від Японії та Канади обсягом 690 млн доларів США у межах механізму ERA країн G7, повідомили у понеділок у Мінфіні, пише УНН.
Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі 690 млн доларів США. Кошти надійшли у межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine
Це – перший транш від Японії (544 млн доларів США) та останній транш від Канади (146 млн доларів США) в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.
Також грант обсягом 0,8 млн доларів США було залучено від Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.
"Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держави, зокрема пенсійних виплат і програм соціальної підтримки населення, включно з житлово-комунальними субсидіями", - повідомили у Мінфіні.
"Вдячний Світовому банку, а також Урядам Японії та Канади за надану грантову підтримку. Завдяки допомозі партнерів ми забезпечуємо макрофінансову стабільність держави та фінансування ключових видатків. З 2022 року Японія надала Україні 9,5 млрд доларів США бюджетної допомоги, а Канада – майже 9 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Довідково
Механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 передбачає 50 млрд доларів США для України - за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.