Україна отримала $690 млн у межах механізму G7 з використанням доходів від активів рф

09:37 • 2684 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
06:15 • 11752 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 21255 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 27941 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 55217 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 46237 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 37176 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 34479 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 73940 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 52877 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
Індія успішно випробувала балістичну ракету Agni-P на залізничній платформі схожу на "Орєшнік"Photo16 лютого, 01:27 • 7592 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 15840 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі05:36 • 4174 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto06:36 • 10900 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo07:18 • 5378 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 55217 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 110101 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 168938 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 97786 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 114371 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 15897 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 21987 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 30288 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 28733 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 31479 перегляди
Україна отримала $690 млн у межах механізму G7 з використанням доходів від активів рф

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Україна отримала грант на 690 млн доларів від Японії та Канади в межах механізму ERA країн G7. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків, зокрема пенсій та соціальних програм.

Україна отримала $690 млн у межах механізму G7 з використанням доходів від активів рф

Україна отримала грант від Японії та Канади обсягом 690 млн доларів США у межах механізму ERA країн G7, повідомили у понеділок у Мінфіні, пише УНН.

Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі 690 млн доларів США. Кошти надійшли у межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine

- повідомили у Мінфіні.

Це – перший транш від Японії (544 млн доларів США) та останній транш від Канади (146 млн доларів США) в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

Також грант обсягом 0,8 млн доларів США було залучено від Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

"Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держави, зокрема пенсійних виплат і програм соціальної підтримки населення, включно з житлово-комунальними субсидіями", - повідомили у Мінфіні.

"Вдячний Світовому банку, а також Урядам Японії та Канади за надану грантову підтримку. Завдяки допомозі партнерів ми забезпечуємо макрофінансову стабільність держави та фінансування ключових видатків. З 2022 року Японія надала Україні 9,5 млрд доларів США бюджетної допомоги, а Канада – майже 9 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Довідково

Механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 передбачає 50 млрд доларів США для України - за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. 

Юлія Шрамко

ЕкономікаФінанси
Санкції
Державний бюджет
Пенсійний вік
Війна в Україні
Сергій Марченко
Світовий банк
Міністерство фінансів України
Канада
Японія
Україна