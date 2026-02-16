Украина получила $690 млн в рамках механизма G7 по использованию доходов от активов РФ

$43.100.11
51.130.09
ukenru
09:37 • 2680 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
06:15 • 11747 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 21250 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 27936 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 55210 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 46236 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 37175 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 34479 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 73940 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 52877 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5.5м/с
71%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-P на железнодорожной платформе, похожей на "Орешник"Photo16 февраля, 01:27 • 7592 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 15840 просмотра
В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре05:36 • 4174 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 10900 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo07:18 • 5378 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 55204 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 110097 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 168933 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 97781 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 114368 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Алексей Белошицкий
Тимур Миндич
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Харьковская область
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 15889 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 21985 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 30286 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 28732 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 31478 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
«Калибр» (семейство ракет)

Украина получила $690 млн в рамках механизма G7 по использованию доходов от активов РФ

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Украина получила грант на 690 млн долларов от Японии и Канады в рамках механизма ERA стран G7. Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов, в частности пенсий и социальных программ.

Украина получила $690 млн в рамках механизма G7 по использованию доходов от активов РФ

Украина получила грант от Японии и Канады в размере 690 млн долларов США в рамках механизма ERA стран G7, сообщили в понедельник в Минфине, пишет УНН.

Украина получила от Японии и Канады грант в размере 690 млн долларов США. Средства поступили в рамках механизма ERA стран G7 через программу Всемирного банка PEACE in Ukraine

- сообщили в Минфине.

Это – первый транш от Японии (544 млн долларов США) и последний транш от Канады (146 млн долларов США) в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США.

Также грант объемом 0,8 млн долларов США был привлечен от Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.

"Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов государства, в частности пенсионных выплат и программ социальной поддержки населения, включая жилищно-коммунальные субсидии", - сообщили в Минфине.

"Благодарен Всемирному банку, а также Правительствам Японии и Канады за оказанную грантовую поддержку. Благодаря помощи партнеров мы обеспечиваем макрофинансовую стабильность государства и финансирование ключевых расходов. С 2022 года Япония предоставила Украине 9,5 млрд долларов США бюджетной помощи, а Канада – почти 9 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Справка

Механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 предусматривает 50 млрд долларов США для Украины - за счет прибылей, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. 

Юлия Шрамко

ЭкономикаФинансы
Санкции
Государственный бюджет
Пенсионный возраст
Война в Украине
Сергей Марченко
Всемирный банк
Министерство финансов Украины
Канада
Япония
Украина