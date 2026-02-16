Украина получила $690 млн в рамках механизма G7 по использованию доходов от активов РФ
Киев • УНН
Украина получила грант на 690 млн долларов от Японии и Канады в рамках механизма ERA стран G7. Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов, в частности пенсий и социальных программ.
Украина получила грант от Японии и Канады в размере 690 млн долларов США в рамках механизма ERA стран G7, сообщили в понедельник в Минфине, пишет УНН.
Украина получила от Японии и Канады грант в размере 690 млн долларов США. Средства поступили в рамках механизма ERA стран G7 через программу Всемирного банка PEACE in Ukraine
Это – первый транш от Японии (544 млн долларов США) и последний транш от Канады (146 млн долларов США) в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США.
Также грант объемом 0,8 млн долларов США был привлечен от Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.
"Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов государства, в частности пенсионных выплат и программ социальной поддержки населения, включая жилищно-коммунальные субсидии", - сообщили в Минфине.
"Благодарен Всемирному банку, а также Правительствам Японии и Канады за оказанную грантовую поддержку. Благодаря помощи партнеров мы обеспечиваем макрофинансовую стабильность государства и финансирование ключевых расходов. С 2022 года Япония предоставила Украине 9,5 млрд долларов США бюджетной помощи, а Канада – почти 9 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Справка
Механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 предусматривает 50 млрд долларов США для Украины - за счет прибылей, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.