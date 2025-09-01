$41.320.06
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
15:53 • 11316 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 21751 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 28880 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 165338 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 97527 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 175309 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 182516 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
1 вересня, 05:46 • 155410 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 125355 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
Україна отримає допомогу від союзників по НАТО на 2 мільярди доларів – заступниця генсека

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Україна отримає військову допомогу на 2 мільярди доларів за новою програмою. Це зброя від США, профінансована союзниками по НАТО, для захисту та стримування майбутньої агресії.

Союзники по Північноатлантичному Альянсу працюють разом, щоб Україна могла себе захищати та стримувати майбутню агресію. Про це заявила заступниця генсека НАТО Радміла Шекеринська під час Бледського стратегічного форуму, повідомляє УНН з посиланням на сайт НАТО.

Деталі

Високопосадовиця НАТО розповіла про список пріоритетних потреб України (PURL) – новий формат військової підтримки України. За цим форматом буде надано допомоги на суму в 2 мільярди доларів. Це зброя від США, профінансована союзниками по НАТО.

Разом з тим, Шекеринська заявила, що Альянс продовжить співпрацювати з Україною через такі інституції як Представництво НАТО в Україні, Рада Україна-НАТО, Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) і Програму допомоги та навчання НАТО в галузі безпеки для України (NSATU).

Радміла Шекеринська відзначила роль президента США Дональда Трампа у мирному врегулюванні російсько-української війни. Вона наголосила на підході очільника Білого дому, "щоб Україна могла справді вести переговори з позиції сили".

Шекеринська також прокоментувала гарантії безпеки, які на її думку, будуть мати вирішальне значення, щоб росія більше не здійснювала агресії проти України.

Нагадаємо, що в лютому 2025 року в місті Бидгощ було відкрито Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти. Це перша спільна інституція України та Альянсу, основна мета якої полягає у вивченні уроків російсько-української війни для подальшої інтеграції України до НАТО.

Єгор Брайлян

Політика
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна