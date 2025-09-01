Україна отримає допомогу від союзників по НАТО на 2 мільярди доларів – заступниця генсека

Союзники по Північноатлантичному Альянсу працюють разом, щоб Україна могла себе захищати та стримувати майбутню агресію. Про це заявила заступниця генсека НАТО Радміла Шекеринська під час Бледського стратегічного форуму, повідомляє УНН з посиланням на сайт НАТО.

Деталі

Високопосадовиця НАТО розповіла про список пріоритетних потреб України (PURL) – новий формат військової підтримки України. За цим форматом буде надано допомоги на суму в 2 мільярди доларів. Це зброя від США, профінансована союзниками по НАТО.

Разом з тим, Шекеринська заявила, що Альянс продовжить співпрацювати з Україною через такі інституції як Представництво НАТО в Україні, Рада Україна-НАТО, Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) і Програму допомоги та навчання НАТО в галузі безпеки для України (NSATU).

Радміла Шекеринська відзначила роль президента США Дональда Трампа у мирному врегулюванні російсько-української війни. Вона наголосила на підході очільника Білого дому, "щоб Україна могла справді вести переговори з позиції сили".

Шекеринська також прокоментувала гарантії безпеки, які на її думку, будуть мати вирішальне значення, щоб росія більше не здійснювала агресії проти України.

Нагадаємо, що в лютому 2025 року в місті Бидгощ було відкрито Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти. Це перша спільна інституція України та Альянсу, основна мета якої полягає у вивченні уроків російсько-української війни для подальшої інтеграції України до НАТО.