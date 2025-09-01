Украина получит помощь от союзников по НАТО на 2 миллиарда долларов – заместитель генсека

$41.320.06
48.200.06
ukenru
18:36 • 3242 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
15:53 • 11319 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 21753 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 28884 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 165351 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 97532 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 175317 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 182524 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 155417 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 125357 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
51%
746мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 124782 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 123865 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 112143 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 109821 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 102535 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 21768 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 64307 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 175333 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 182540 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 155429 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Париж
Великобритания
Реклама
УНН Lite
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo18:36 • 3254 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 31227 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 160883 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 289571 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 309089 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Facebook
MIM-104 Patriot
Бильд

Украина получит помощь от союзников по НАТО на 2 миллиарда долларов – заместитель генсека

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Украина получит военную помощь на 2 миллиарда долларов по новой программе. Это оружие от США, профинансированное союзниками по НАТО, для защиты и сдерживания будущей агрессии.

Украина получит помощь от союзников по НАТО на 2 миллиарда долларов – заместитель генсека

Союзники по Североатлантическому альянсу работают вместе, чтобы Украина могла себя защищать и сдерживать будущую агрессию. Об этом заявила заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринская во время Бледского стратегического форума, сообщает УНН со ссылкой на сайт НАТО.

Детали

Высокопоставленная чиновница НАТО рассказала о списке приоритетных потребностей Украины (PURL) – новом формате военной поддержки Украины. По этому формату будет оказана помощь на сумму в 2 миллиарда долларов. Это оружие от США, профинансированное союзниками по НАТО.

Вместе с тем, Шекеринская заявила, что Альянс продолжит сотрудничать с Украиной через такие институции как Представительство НАТО в Украине, Совет Украина-НАТО, Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и Программу помощи и обучения НАТО в области безопасности для Украины (NSATU).

Радмила Шекеринская отметила роль президента США Дональда Трампа в мирном урегулировании российско-украинской войны. Она подчеркнула подход главы Белого дома, "чтобы Украина могла действительно вести переговоры с позиции силы".

Шекеринская также прокомментировала гарантии безопасности, которые, по ее мнению, будут иметь решающее значение, чтобы россия больше не совершала агрессии против Украины.

Напомним, что в феврале 2025 года в городе Быдгощ был открыт Совместный Центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию. Это первая совместная институция Украины и Альянса, основная цель которой заключается в изучении уроков российско-украинской войны для дальнейшей интеграции Украины в НАТО.

Егор Брайлян

Политика
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина