Украина получит помощь от союзников по НАТО на 2 миллиарда долларов – заместитель генсека

Союзники по Североатлантическому альянсу работают вместе, чтобы Украина могла себя защищать и сдерживать будущую агрессию. Об этом заявила заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринская во время Бледского стратегического форума, сообщает УНН со ссылкой на сайт НАТО.

Детали

Высокопоставленная чиновница НАТО рассказала о списке приоритетных потребностей Украины (PURL) – новом формате военной поддержки Украины. По этому формату будет оказана помощь на сумму в 2 миллиарда долларов. Это оружие от США, профинансированное союзниками по НАТО.

Вместе с тем, Шекеринская заявила, что Альянс продолжит сотрудничать с Украиной через такие институции как Представительство НАТО в Украине, Совет Украина-НАТО, Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и Программу помощи и обучения НАТО в области безопасности для Украины (NSATU).

Радмила Шекеринская отметила роль президента США Дональда Трампа в мирном урегулировании российско-украинской войны. Она подчеркнула подход главы Белого дома, "чтобы Украина могла действительно вести переговоры с позиции силы".

Шекеринская также прокомментировала гарантии безопасности, которые, по ее мнению, будут иметь решающее значение, чтобы россия больше не совершала агрессии против Украины.

Напомним, что в феврале 2025 года в городе Быдгощ был открыт Совместный Центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию. Это первая совместная институция Украины и Альянса, основная цель которой заключается в изучении уроков российско-украинской войны для дальнейшей интеграции Украины в НАТО.