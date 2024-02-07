Україна обговорила з Польщею недопущення відновлення блокади кордону
Київ • УНН
Україна обговорила з Польщею питання недопущення відновлення польськими перевізниками блокади спільного кордону.
Україна обговорила з Польщею недопущення відновлення польськими перевізниками блокади кордону, повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками переговорів з польським колегою, пише УНН.
Я мав розмову зі своїм польським колегою Даріушем Клімчаком. Ключовою темою було недопущення відновлення польськими перевізниками блокади кордону. Важливо виконати домовленості щодо пропускної здатності та привести її до попередньо узгодженої
При цьому він подякував "колегам за постійне спілкування та намагання комплексно вирішувати всі питання, щоб кордон між нашими країнами працював безперебійно".
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