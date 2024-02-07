Україна обговорила з Польщею недопущення відновлення блокади кордону

Україна обговорила з Польщею недопущення відновлення польськими перевізниками блокади кордону, повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками переговорів з польським колегою, пише УНН.

Я мав розмову зі своїм польським колегою Даріушем Клімчаком. Ключовою темою було недопущення відновлення польськими перевізниками блокади кордону. Важливо виконати домовленості щодо пропускної здатності та привести її до попередньо узгодженої - написав Кубраков у X.

При цьому він подякував "колегам за постійне спілкування та намагання комплексно вирішувати всі питання, щоб кордон між нашими країнами працював безперебійно".

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