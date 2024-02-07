Украина обсудила с Польшей недопущение возобновления блокады границы

Украина обсудила с Польшей недопущение возобновления польскими перевозчиками блокады границы, сообщил в среду вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков по итогам переговоров с польским коллегой, пишет УНН.

Я имел разговор со своим польским коллегой Дариушем Климчаком. Ключевой темой было недопущение возобновления польскими перевозчиками блокады границы. Важно выполнить договоренности по пропускной способности и привести ее к предварительно согласованной - написал Кубраков у X.

При этом он поблагодарил "коллег за постоянное общение и попытки комплексно решать все вопросы, чтобы граница между нашими странами работала бесперебойно".

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