Україна наближає систему географічних зазначень продуктів до стандартів ЄС - Мінекономіки

В Україні триває робота з наближення системи географічних зазначень харчових продуктів і напоїв до стандартів Європейського Союзу. Про це йшлося під час 9-го засідання Підкомітету Україна – ЄС з географічних зазначень за участю заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в Україні вже сформована законодавча база для захисту географічних зазначень у сферах сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, вин і спиртних напоїв. Водночас завершується розробка підзаконних механізмів, необхідних для повноцінного функціонування цієї системи.

Географічні зазначення для України – це не формальність, а інструмент розвитку. Вони дають змогу захищати унікальні українські продукти, розвивати сильні регіональні бренди та відкривати для них шлях до європейського ринку - зазначив Висоцький.

У Міністерстві економіки наголошують, що впровадження європейських стандартів у сфері географічних зазначень є важливою частиною інтеграції України до спільного ринку ЄС та сприятиме просуванню української продукції на міжнародних ринках.

