Україна наближає систему географічних зазначень продуктів до стандартів ЄС - Мінекономіки

Ексклюзив
13:06 • 4808 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 11632 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10 • 20406 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 31768 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 31375 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 43851 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 117365 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87372 перегляди
Гастрит без міфів або чому "весняних загострень" насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 45336 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 46543 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Шість людей загинули внаслідок масштабної пожежі в автобусі у швейцарському Керцерсі11 березня, 04:50 • 18975 перегляди
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США11 березня, 05:50 • 31892 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 41592 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України10:51 • 17569 перегляди
"Після цього інтерв'ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 11449 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32 • 5428 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 7814 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 41695 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 54857 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 117365 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Державний кордон України
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 2922 перегляди
"Після цього інтерв'ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 11503 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 30974 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 31436 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 41264 перегляди
Україна наближає систему географічних зазначень продуктів до стандартів ЄС - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Мінекономіки завершує створення законодавчої бази для захисту унікальних регіональних брендів. Це дозволить українським товарам вийти на ринок Євросоюзу.

Україна наближає систему географічних зазначень продуктів до стандартів ЄС - Мінекономіки

В Україні триває робота з наближення системи географічних зазначень харчових продуктів і напоїв до стандартів Європейського Союзу. Про це йшлося під час 9-го засідання Підкомітету Україна – ЄС з географічних зазначень за участю заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в Україні вже сформована законодавча база для захисту географічних зазначень у сферах сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, вин і спиртних напоїв. Водночас завершується розробка підзаконних механізмів, необхідних для повноцінного функціонування цієї системи.

Географічні зазначення для України – це не формальність, а інструмент розвитку. Вони дають змогу захищати унікальні українські продукти, розвивати сильні регіональні бренди та відкривати для них шлях до європейського ринку

- зазначив Висоцький.

У Міністерстві економіки наголошують, що впровадження європейських стандартів у сфері географічних зазначень є важливою частиною інтеграції України до спільного ринку ЄС та сприятиме просуванню української продукції на міжнародних ринках.

Мінекономіки спростувало фейк про скорочення декретної відпустки в Україні09.03.26, 16:26 • 3364 перегляди

Андрій Тимощенков

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Бренд
Європейський Союз
Україна