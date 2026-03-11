Украина приближает систему географических указаний продуктов к стандартам ЕС - Минэкономики

В Украине продолжается работа по приближению системы географических указаний пищевых продуктов и напитков к стандартам Европейского Союза. Об этом шла речь во время 9-го заседания Подкомитета Украина – ЕС по географическим указаниям с участием заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Украине уже сформирована законодательная база для защиты географических указаний в сферах сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов, вин и спиртных напитков. В то же время завершается разработка подзаконных механизмов, необходимых для полноценного функционирования этой системы.

Географические указания для Украины – это не формальность, а инструмент развития. Они позволяют защищать уникальные украинские продукты, развивать сильные региональные бренды и открывать для них путь к европейскому рынку - отметил Высоцкий.

В Министерстве экономики отмечают, что внедрение европейских стандартов в сфере географических указаний является важной частью интеграции Украины в общий рынок ЕС и будет способствовать продвижению украинской продукции на международных рынках.

