4 вересня, 17:30 • 11508 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 22110 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 22492 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 26547 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 30544 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 26463 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 22141 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 46870 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 41329 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 44225 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Україна могла отримати літаки МіГ-29 від Азербайджану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Українські Збройні сили, ймовірно, отримали винищувачі МіГ-29 від Азербайджану. У соцмережах з'явилося фото МіГ-29 ВПС України з азербайджанським камуфляжем.

Україна могла отримати літаки МіГ-29 від Азербайджану - ЗМІ

Збройні сили України могли отримати від Азербайджану винищувачі МіГ-29. Кількість переданих літаків наразі невідома, повідомляє УНН із посиланням на The War Zone.

Деталі

За даними видання, нещодавно в соціальних мережах з'явилася фотографія, на якій зображено одномісний МіГ-29 ВПС України в характерній схемі камуфляжу, що використовується Азербайджаном, яка поєднує синій, сірий і фіолетово-сірий кольори. Дата та місце зйомки невідомі, але, ймовірно, літак виконував бойове завдання, оскільки був оснащений ракетами класу "повітря-повітря".

Незрозуміло, чи були азербайджанські МіГ-29 передані Києву безкоштовно, продані чи просто конфісковані, а потім введені в експлуатацію. Також неясно, чи були інші екземпляри перефарбовані в український камуфляж, який приховав би їхню колишню приналежність

- вказує ЗМІ.

Автори також зазначають, що авіапарк літаків МіГ-29 ВПС Азербайджану має українське походження. Зокрема, країна закупила в України близько 15 одиниць. Літаки пройшли капітальний ремонт у Львові, а постачання розпочалися у 2007 році.

Нагадаємо

У серпні президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що з самого початку війни рф проти України його країна займає чітку позицію на захист територіальної цілісності України. За його словами, ця позиція зумовлена власним досвідом держави, яка "постраждала від порушення своєї територіальної цілісності".

Вадим Хлюдзинський

