Україна могла отримати літаки МіГ-29 від Азербайджану - ЗМІ

Збройні сили України могли отримати від Азербайджану винищувачі МіГ-29. Кількість переданих літаків наразі невідома, повідомляє УНН із посиланням на The War Zone.

За даними видання, нещодавно в соціальних мережах з'явилася фотографія, на якій зображено одномісний МіГ-29 ВПС України в характерній схемі камуфляжу, що використовується Азербайджаном, яка поєднує синій, сірий і фіолетово-сірий кольори. Дата та місце зйомки невідомі, але, ймовірно, літак виконував бойове завдання, оскільки був оснащений ракетами класу "повітря-повітря".

Незрозуміло, чи були азербайджанські МіГ-29 передані Києву безкоштовно, продані чи просто конфісковані, а потім введені в експлуатацію. Також неясно, чи були інші екземпляри перефарбовані в український камуфляж, який приховав би їхню колишню приналежність