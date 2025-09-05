Україна могла отримати літаки МіГ-29 від Азербайджану - ЗМІ
Київ • УНН
Українські Збройні сили, ймовірно, отримали винищувачі МіГ-29 від Азербайджану. У соцмережах з'явилося фото МіГ-29 ВПС України з азербайджанським камуфляжем.
Збройні сили України могли отримати від Азербайджану винищувачі МіГ-29. Кількість переданих літаків наразі невідома, повідомляє УНН із посиланням на The War Zone.
Деталі
За даними видання, нещодавно в соціальних мережах з'явилася фотографія, на якій зображено одномісний МіГ-29 ВПС України в характерній схемі камуфляжу, що використовується Азербайджаном, яка поєднує синій, сірий і фіолетово-сірий кольори. Дата та місце зйомки невідомі, але, ймовірно, літак виконував бойове завдання, оскільки був оснащений ракетами класу "повітря-повітря".
Незрозуміло, чи були азербайджанські МіГ-29 передані Києву безкоштовно, продані чи просто конфісковані, а потім введені в експлуатацію. Також неясно, чи були інші екземпляри перефарбовані в український камуфляж, який приховав би їхню колишню приналежність
Автори також зазначають, що авіапарк літаків МіГ-29 ВПС Азербайджану має українське походження. Зокрема, країна закупила в України близько 15 одиниць. Літаки пройшли капітальний ремонт у Львові, а постачання розпочалися у 2007 році.
Нагадаємо
У серпні президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що з самого початку війни рф проти України його країна займає чітку позицію на захист територіальної цілісності України. За його словами, ця позиція зумовлена власним досвідом держави, яка "постраждала від порушення своєї територіальної цілісності".
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України11.08.25, 11:11 • 65248 переглядiв