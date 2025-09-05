$41.370.01
4 сентября, 17:30 • 11495 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 22071 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 22473 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 26526 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 30527 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 26459 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 22138 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 46858 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41325 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 44220 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина могла получить самолеты МиГ-29 от Азербайджана - СМИ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Украинские Вооруженные силы, вероятно, получили истребители МиГ-29 от Азербайджана. В соцсетях появилось фото МиГ-29 ВВС Украины с азербайджанским камуфляжем.

Украина могла получить самолеты МиГ-29 от Азербайджана - СМИ

Вооруженные силы Украины могли получить от Азербайджана истребители МиГ-29. Количество переданных самолетов пока неизвестно, сообщает УНН со ссылкой на The War Zone.

Детали

По данным издания, недавно в социальных сетях появилась фотография, на которой изображен одноместный МиГ-29 ВВС Украины в характерной схеме камуфляжа, используемой Азербайджаном, которая сочетает синий, серый и фиолетово-серый цвета. Дата и место съемки неизвестны, но, вероятно, самолет выполнял боевое задание, поскольку был оснащен ракетами класса "воздух-воздух".

Неясно, были ли азербайджанские МиГ-29 переданы Киеву бесплатно, проданы или просто конфискованы, а затем введены в эксплуатацию. Также неясно, были ли другие экземпляры перекрашены в украинский камуфляж, который скрыл бы их бывшую принадлежность

- указывает СМИ.

Авторы также отмечают, что авиапарк самолетов МиГ-29 ВВС Азербайджана имеет украинское происхождение. В частности, страна закупила у Украины около 15 единиц. Самолеты прошли капитальный ремонт во Львове, а поставки начались в 2007 году.

Напомним

В августе президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что с самого начала войны РФ против Украины его страна занимает четкую позицию в защиту территориальной целостности Украины. По его словам, эта позиция обусловлена собственным опытом государства, которое "пострадало от нарушения своей территориальной целостности".

Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине11.08.25, 11:11 • 65248 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Политика
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Азербайджан