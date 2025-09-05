Украина могла получить самолеты МиГ-29 от Азербайджана - СМИ

Вооруженные силы Украины могли получить от Азербайджана истребители МиГ-29. Количество переданных самолетов пока неизвестно, сообщает УНН со ссылкой на The War Zone.

Детали

По данным издания, недавно в социальных сетях появилась фотография, на которой изображен одноместный МиГ-29 ВВС Украины в характерной схеме камуфляжа, используемой Азербайджаном, которая сочетает синий, серый и фиолетово-серый цвета. Дата и место съемки неизвестны, но, вероятно, самолет выполнял боевое задание, поскольку был оснащен ракетами класса "воздух-воздух".

Неясно, были ли азербайджанские МиГ-29 переданы Киеву бесплатно, проданы или просто конфискованы, а затем введены в эксплуатацию. Также неясно, были ли другие экземпляры перекрашены в украинский камуфляж, который скрыл бы их бывшую принадлежность - указывает СМИ.

Авторы также отмечают, что авиапарк самолетов МиГ-29 ВВС Азербайджана имеет украинское происхождение. В частности, страна закупила у Украины около 15 единиц. Самолеты прошли капитальный ремонт во Львове, а поставки начались в 2007 году.

Напомним

В августе президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что с самого начала войны РФ против Украины его страна занимает четкую позицию в защиту территориальной целостности Украины. По его словам, эта позиция обусловлена собственным опытом государства, которое "пострадало от нарушения своей территориальной целостности".

