"Наша позиція в цьому питанні однозначна": президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України

12:47 • 12745 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 12039 перегляди
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
12:09 • 2976 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 13272 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 14598 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 22569 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 60580 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 58504 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 107864 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 76880 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Популярнi новини
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині27 серпня, 05:54 • 35386 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters27 серпня, 06:24 • 33376 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 40101 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 33373 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 19641 перегляди
Публікації
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 12744 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 33922 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 60579 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 77302 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 74297 перегляди
УНН Lite
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 7880 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 18905 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 19888 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 40564 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 28020 перегляди
"Наша позиція в цьому питанні однозначна": президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про чітку підтримку територіальної цілісності України з початку російського вторгнення. Ця позиція зумовлена власним досвідом Азербайджану, який постраждав від порушення своєї територіальної цілісності.

"Наша позиція в цьому питанні однозначна": президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що з самого початку війни рф проти України його країна займає чітку позицію на захист територіальної цілісності України. Про це повідомляє "АЗЕРТАДЖ", пише УНН.

Наша позиція в цьому питанні однозначна. І знову, повертаючись до того, що обговорювалося щодо азербайджано-російських відносин, ми з перших днів російського вторгнення в Україну підтримували територіальну цілісність України і продовжуємо її підтримувати

- сказав він.

За його словами, ця позиція зумовлена власним досвідом держави, яка "постраждала від порушення своєї територіальної цілісності".

Алієв наголосив, що Азербайджан послідовно виступає проти будь-яких форм сепаратизму та обстоює принцип єдності держав не лише на папері, а й у практичній площині - "не лише юридична єдність і контроль кордонів, а й фізична єдність", наголосивши на важливості дієвих політичних інституцій у країні.

Алієв пов'язав цю позицію з азербайджано-російськими відносинами і розповідав про регіональні питання, зокрема про зацікавленість у збереженні суверенітету й стабільності в Сирії та протидію сепаратизму в різних регіонах.

Зеленський: удар рф абсолютно показовий перед зустріччю у Вашингтоні, в Одесі ворог атакував енергооб'єкт азербайджанської компанії 18.08.25, 13:44 • 3611 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Ільхам Алієв
Азербайджан
Сирія
Україна