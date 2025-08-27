"Наша позиция в этом вопросе однозначна": президент Азербайджана поддержал территориальную целостность Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что с самого начала войны рф против Украины его страна занимает четкую позицию в защиту территориальной целостности Украины. Об этом сообщает "АЗЕРТАДЖ", пишет УНН.

Наша позиция в этом вопросе однозначна. И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось относительно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать - сказал он.

По его словам, эта позиция обусловлена собственным опытом государства, которое "пострадало от нарушения своей территориальной целостности".

Алиев подчеркнул, что Азербайджан последовательно выступает против любых форм сепаратизма и отстаивает принцип единства государств не только на бумаге, но и в практической плоскости - "не только юридическое единство и контроль границ, но и физическое единство", подчеркнув важность действенных политических институтов в стране.

Алиев связал эту позицию с азербайджано-российскими отношениями и рассказывал о региональных вопросах, в частности о заинтересованности в сохранении суверенитета и стабильности в Сирии и противодействии сепаратизму в различных регионах.

Зеленский: удар рф абсолютно показателен перед встречей в Вашингтоне, в Одессе враг атаковал энергообъект азербайджанской компании