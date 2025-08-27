$41.400.03
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 14708 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09 • 4292 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 15595 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 16784 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 24413 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 63832 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 61685 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 108083 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 77012 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Наша позиция в этом вопросе однозначна": президент Азербайджана поддержал территориальную целостность Украины

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о четкой поддержке территориальной целостности Украины с начала российского вторжения. Эта позиция обусловлена собственным опытом Азербайджана, который пострадал от нарушения своей территориальной целостности.

"Наша позиция в этом вопросе однозначна": президент Азербайджана поддержал территориальную целостность Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что с самого начала войны рф против Украины его страна занимает четкую позицию в защиту территориальной целостности Украины. Об этом сообщает "АЗЕРТАДЖ", пишет УНН.

Наша позиция в этом вопросе однозначна. И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось относительно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать

- сказал он.

По его словам, эта позиция обусловлена собственным опытом государства, которое "пострадало от нарушения своей территориальной целостности".

Алиев подчеркнул, что Азербайджан последовательно выступает против любых форм сепаратизма и отстаивает принцип единства государств не только на бумаге, но и в практической плоскости - "не только юридическое единство и контроль границ, но и физическое единство", подчеркнув важность действенных политических институтов в стране.

Алиев связал эту позицию с азербайджано-российскими отношениями и рассказывал о региональных вопросах, в частности о заинтересованности в сохранении суверенитета и стабильности в Сирии и противодействии сепаратизму в различных регионах.

Ольга Розгон

