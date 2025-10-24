Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю

Погода в Україні на вихідні дні здивує своїм різноманіттям: у суботу 25 жовтня буде більше дощів, а у неділю 26 жовтня - без істотних опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

25-го жовтня в Україні вночі - дощі, які вдень пройдуть лише на півночі та сході. Температура повітря знизиться на заході та півночі до +8+12 градусів, на решті території буде тепло, +12+18 градусів.

26-го жовтня буде без істотних опадів. Загалом в Україні потеплішає, скрізь +12+17 градусів, на півдні до +19 градусів, але на заході пройдуть дощі та лише +9+12 градусів.

Діденко попередила, що на вихідних буде сильний вітер з заходу.

У Києві в суботу - дощ, у неділю припинення опадів аж до вечора. Вітер західний, із сильними поривами, закутуйтесь. Температура повітря вдень у суботу +8,+9 градусів, у неділю потепліє до +12, +13 градусів