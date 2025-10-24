$41.900.14
07:57 • 2578 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 6604 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на РФ и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 5550 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 14825 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 9036 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 12279 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 16895 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 30869 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29358 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29672 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
публикации
Эксклюзивы
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье

Киев • УНН

 • 5568 просмотра

В Украине на выходных ожидается разнообразная погода: 25 октября дожди пройдут ночью по всей стране, днем только на севере и востоке, температура снизится на западе и севере до +8+12 градусов. 26 октября осадков не предвидится, потеплеет до +12+17 градусов, на юге до +19, однако на западе пройдут дожди и будет +9+12 градусов.

Погода в Украине на выходные дни удивит своим разнообразием: в субботу 25 октября будет больше дождей, а в воскресенье 26 октября - без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

25 октября в Украине ночью - дожди, которые днем пройдут только на севере и востоке. Температура воздуха снизится на западе и севере до +8+12 градусов, на остальной территории будет тепло, +12+18 градусов.

26 октября будет без существенных осадков. В целом в Украине потеплеет, везде +12+17 градусов, на юге до +19 градусов, но на западе пройдут дожди и только +9+12 градусов.

Диденко предупредила, что на выходных будет сильный ветер с запада.

В Киеве в субботу - дождь, в воскресенье прекращение осадков вплоть до вечера. Ветер западный, с сильными порывами, закутывайтесь. Температура воздуха днем в субботу +8,+9 градусов, в воскресенье потеплеет до +12, +13 градусов

- сообщила синоптик.

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Дожди в Украине
Украина
Киев