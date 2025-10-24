Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье

Погода в Украине на выходные дни удивит своим разнообразием: в субботу 25 октября будет больше дождей, а в воскресенье 26 октября - без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

25 октября в Украине ночью - дожди, которые днем пройдут только на севере и востоке. Температура воздуха снизится на западе и севере до +8+12 градусов, на остальной территории будет тепло, +12+18 градусов.

26 октября будет без существенных осадков. В целом в Украине потеплеет, везде +12+17 градусов, на юге до +19 градусов, но на западе пройдут дожди и только +9+12 градусов.

Диденко предупредила, что на выходных будет сильный ветер с запада.

В Киеве в субботу - дождь, в воскресенье прекращение осадков вплоть до вечера. Ветер западный, с сильными порывами, закутывайтесь. Температура воздуха днем в субботу +8,+9 градусов, в воскресенье потеплеет до +12, +13 градусов