Україна готує з Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї та дронів - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про підготовку нових угод з Данією та іншими партнерами щодо спільного виробництва зброї та дронів. Також готуються новини щодо дронів-перехоплювачів.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями та командою Офісу Президента, за результатами якої, Президент повідомив, що Україна готує з Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї та дронів. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
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"Сьогодні ж обговорили наступні кроки у відносинах із Європейським Союзом – на це півріччя головування Данії. Була сьогодні нарада з нашими урядовцями та командою Офісу – готуємо також із Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, спільне виробництво, і готуємо новини щодо наших дронів, дронів-перехоплювачів", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими, за результатами якої повідомив, що росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по Україні, проте вже готується цьому протидія, зокрема розвиток напрямку дронів-перехоплювачів.