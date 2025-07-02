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Украина готовит с Данией и другими партнерами новые соглашения о производстве оружия и дронов - Зеленский

Киев • УНН

 • 31 просмотра

Президент Зеленский сообщил о подготовке новых соглашений с Данией и другими партнерами по совместному производству оружия и дронов. Также готовятся новости по дронам-перехватчикам.

Украина готовит с Данией и другими партнерами новые соглашения о производстве оружия и дронов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства и командой Офиса Президента, по результатам которого Президент сообщил, что Украина готовит с Данией и другими партнерами новые соглашения о производстве оружия и дронов. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

"Сегодня же обсудили следующие шаги в отношениях с Европейским Союзом – на это полугодие председательства Дании. Было сегодня совещание с нашими чиновниками и командой Офиса – готовим также с Данией и другими партнерами новые соглашения о производстве оружия, совместное производство, и готовим новости по нашим дронам, дронам-перехватчикам", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными, по результатам которого сообщил, что россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по Украине, однако уже готовится этому противодействие, в частности развитие направления дронов-перехватчиков.

Павел Башинский

Павел Башинский

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