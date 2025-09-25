$41.410.03
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 26052 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 24173 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 49816 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 50858 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 71494 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 53943 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46782 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42117 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72435 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна будує антидронові сітки для захисту "доріг життя" біля фронту: Кулеба озвучив деталі

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Дронові сітки встановлюють з метою захисту евакуаційних маршрутів від ударів ворожими дронами.

Україна будує антидронові сітки для захисту "доріг життя" біля фронту: Кулеба озвучив деталі

російські окупанти цілеспрямовано обстрілюють території, де щодня працюють евакуаційні маршрути, де рухається гуманітарна допомога, військова логістика. Для того, щоб убезпечити ці "дороги життя" від ворожих ударів, на цих територіях встановлюються протидронові сітки, повідомляє УНН з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Деталі

Як зазначив посадовець, прифронтові території потребують постійного захисту. Встановлення протидронових сіток - це додатковий захист для тих, хто щодня їздить прифронтовими дорогами, каже Кулеба.

Зараз спільно з військовими визначаємо найбільш критичні ділянки для захисту, щоб підсилити ці роботи та накрити сітками ключові траси. Йдеться не лише про великі магістралі, а й про другорядні дороги вглиб громад, які так само важливі для оборони та евакуації

 - заявив Кулеба.

Нагадаємо

У ніч на 25 вересня росіяни атакували Україну 176 ударними БПЛА. Сили оборони збили 150 безпілотників.

Євген Устименко

благодійність
Україна