Україна будує антидронові сітки для захисту "доріг життя" біля фронту: Кулеба озвучив деталі

російські окупанти цілеспрямовано обстрілюють території, де щодня працюють евакуаційні маршрути, де рухається гуманітарна допомога, військова логістика. Для того, щоб убезпечити ці "дороги життя" від ворожих ударів, на цих територіях встановлюються протидронові сітки, повідомляє УНН з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Деталі

Як зазначив посадовець, прифронтові території потребують постійного захисту. Встановлення протидронових сіток - це додатковий захист для тих, хто щодня їздить прифронтовими дорогами, каже Кулеба.

Зараз спільно з військовими визначаємо найбільш критичні ділянки для захисту, щоб підсилити ці роботи та накрити сітками ключові траси. Йдеться не лише про великі магістралі, а й про другорядні дороги вглиб громад, які так само важливі для оборони та евакуації - заявив Кулеба.

Нагадаємо

У ніч на 25 вересня росіяни атакували Україну 176 ударними БПЛА. Сили оборони збили 150 безпілотників.