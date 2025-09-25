Украина строит антидроновые сети для защиты "дорог жизни" у фронта: Кулеба озвучил детали

российские оккупанты целенаправленно обстреливают территории, где ежедневно работают эвакуационные маршруты, где движется гуманитарная помощь, военная логистика. Для того чтобы обезопасить эти "дороги жизни" от вражеских ударов, на этих территориях устанавливаются противодроновые сетки, сообщает УНН со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Детали

Как отметил чиновник, прифронтовые территории нуждаются в постоянной защите. Установка противодроновых сеток - это дополнительная защита для тех, кто ежедневно ездит по прифронтовым дорогам, говорит Кулеба.

Сейчас совместно с военными определяем наиболее критические участки для защиты, чтобы усилить эти работы и накрыть сетками ключевые трассы. Речь идет не только о больших магистралях, но и о второстепенных дорогах вглубь общин, которые так же важны для обороны и эвакуации - заявил Кулеба.

Напомним

В ночь на 25 сентября россияне атаковали Украину 176 ударными БПЛА. Силы обороны сбили 150 беспилотников.