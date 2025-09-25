Украина строит антидроновые сети для защиты "дорог жизни" у фронта: Кулеба озвучил детали

$41.410.03
10:41 • 5850 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 24243 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 23338 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 48989 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 50165 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 71156 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 53734 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46747 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42036 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 72369 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto25 сентября, 03:07 • 37837 просмотра
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов25 сентября, 05:22 • 46803 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo25 сентября, 05:27 • 35234 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 18224 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 31045 просмотра
публикации
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto11:57 • 5420 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 14772 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24 • 24245 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 15910 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 31088 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 10001 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 18263 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 58018 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 116463 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 74847 просмотра
Украина строит антидроновые сети для защиты "дорог жизни" у фронта: Кулеба озвучил детали

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Дроновые сети устанавливают с целью защиты эвакуационных маршрутов от ударов вражескими дронами.

Украина строит антидроновые сети для защиты "дорог жизни" у фронта: Кулеба озвучил детали

российские оккупанты целенаправленно обстреливают территории, где ежедневно работают эвакуационные маршруты, где движется гуманитарная помощь, военная логистика. Для того чтобы обезопасить эти "дороги жизни" от вражеских ударов, на этих территориях устанавливаются противодроновые сетки, сообщает УНН со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Детали

Как отметил чиновник, прифронтовые территории нуждаются в постоянной защите. Установка противодроновых сеток - это дополнительная защита для тех, кто ежедневно ездит по прифронтовым дорогам, говорит Кулеба.

Сейчас совместно с военными определяем наиболее критические участки для защиты, чтобы усилить эти работы и накрыть сетками ключевые трассы. Речь идет не только о больших магистралях, но и о второстепенных дорогах вглубь общин, которые так же важны для обороны и эвакуации

 - заявил Кулеба.

Напомним

В ночь на 25 сентября россияне атаковали Украину 176 ударными БПЛА. Силы обороны сбили 150 беспилотников.

Евгений Устименко

