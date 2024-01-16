Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Давосі заявив, що Україна наразі ближча до Альянсу, ніж будь-коли, повідомляє УНН.

Чудово розпочати день у Давосі із зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Незважаючи на серйозну ситуацію на полі бою, є привід для оптимізму: Україна зберігає свою незалежність, українці відкинули росію та обрали Захід; і Україна ближче до НАТО ніж будь-коли раніше