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Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше - Столтенберг

Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше - Столтенберг

Київ • УНН

 • 19202 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна як ніколи близька до НАТО. Він відзначив незалежність України та її орієнтацію на Захід.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Давосі заявив, що Україна наразі ближча до Альянсу, ніж будь-коли, повідомляє УНН.

Чудово розпочати день у Давосі із зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Незважаючи на серйозну ситуацію на полі бою, є привід для оптимізму: Україна  зберігає свою незалежність, українці відкинули росію та обрали Захід; і Україна ближче до НАТО ніж будь-коли раніше

- написав Столтенберг у соцмережі X.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив, зокрема, посилення української системи протиповітряної оборони та роботу з партнерами над угодами щодо безпеки, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Нагадаємо

У грудні Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не запрошують в НАТО, а часткові пропозиції назвав маячнею.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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