Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше - Столтенберг
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна як ніколи близька до НАТО. Він відзначив незалежність України та її орієнтацію на Захід.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Давосі заявив, що Україна наразі ближча до Альянсу, ніж будь-коли, повідомляє УНН.
Чудово розпочати день у Давосі із зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Незважаючи на серйозну ситуацію на полі бою, є привід для оптимізму: Україна зберігає свою незалежність, українці відкинули росію та обрали Захід; і Україна ближче до НАТО ніж будь-коли раніше
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив, зокрема, посилення української системи протиповітряної оборони та роботу з партнерами над угодами щодо безпеки, які діятимуть до вступу України в НАТО.
Нагадаємо
У грудні Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не запрошують в НАТО, а часткові пропозиції назвав маячнею.