Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе заявил, что Украина сейчас ближе к Альянсу, чем когда-либо, сообщает УНН.

Прекрасно начать день в Давосе со встречи с президентом Владимиром Зеленским. Несмотря на серьезную ситуацию на поле боя, есть повод для оптимизма: Украина сохраняет свою независимость, украинцы отвергли Россию и выбрали Запад; и Украина ближе к НАТО чем когда-либо прежде - написал Столтенберг в соцсети X.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил, в частности, усиление украинской системы противовоздушной обороны и работу с партнерами над соглашениями по безопасности, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Напомним,

В декабре Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а частичные предложения назвал бредом.