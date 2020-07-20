Ухвалювати “зелений” законопроект ВР буде на тлі мітингу

Вони зазначають, що сфера вже 10 місяців перебуває в стані невизначеності через наміри влади знизити ретроспективно “зелений” тариф, що вже призвело до зупинки її розвитку.

“Крім того, з боку держави вчиняється тиск на виробників „зеленої“ енергії — невиплати за вироблену електроенергію. Від квітня 2020 року рівень розрахунків не перевищує 5%. Такого низького рівня розрахунків немає перед жодним іншим видом генерації електроенергії”, — кажуть виробники.

Зараз сотні компаній “зеленої” енергетики перебувають на межі банкрутства, не мають коштів на сплату кредитів, податків та заробітної плати, додають вони.

21 липня Верховна Рада розглядатиме законопроект № 3658, в основу якого покладено умови Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом та частиною інвесторів у відновлювану енергетику. Проте, окремими народними депутатами, що представляють в Парламенті інтереси впливових промислових груп, пропонується зниження “зелених” тарифів в рази більше, аніж у законопроекті № 3658 в урядовій редакції, розповідають виробники.

“Якщо відповідні правки будуть внесені у законопроект, для України це обернеться інвестиційним колапсом. Тисячі людей залишаться без роботи, а Україна буде вимушена сплатити близько 3 млрд євро по арбітражних позовах. Як наслідок, Україна втратить імідж серед міжнародних партнерів, донорів та втратить довіру до керманичів країни”, — наголошують вони.

Виробники нагадують, що у 2008 році Україна взяла на себе зобов’язання розвивати відновлювану енергетику, декабронізувати енергетику. До 2025 року в енергетичному міксі доля “зеленої” енергії має становити 25%.

За 2009-2019 роки відновлювана енергетика в Україні:

— залучила 10 мільярдів євро інвестицій в країну

— оновила електромережі на суму майже 0,5 млрд євро

— створила 30 000 робочих місць в “зеленій” енергетиці та суміжних галузях

— створила високотехнологічні підприємства, що виробляють обладнання

— сплатила 94 млрд грн податків за 10 років існування галузі, 20 млрд грн з яких за 2019 рік

“Енергетика України перебуває в небувалій глибокій кризі, що викликана ручним регулюванням роботи ринку електроенергії з боку НКРЕКП, корупцією та крадіжками коштів з ринку, та аж ніяк не відновлюваною енергетикою, на яку зараз намагаються „повісити“ всі проблеми. Дії з боку влади по відношенню до „зеленої“ енергетики все більше нагадують державне рейдерство. Тому 21 липня 2020 року працівники галузі ВДЕ вийдуть на мирний протест, аби звернутися до Президента та народних депутатів України та попросити сприяти якнайшвидшому вирішенню проблем галузі енергетики”, — вказують виробники.

Організатори акції: Українська асоціація відновлюваної енергетики, Українська вітроенергетична асоціація, Асоціація сонячної енергетики України, Національний штаб порятунку ВДЕ.

Раніше повідомлялось, що законопроект мав бути ухвалений ще минулого тижня, однак, його заспамили правками.

Намагання зірвати законопроект зумовило неабиякий резонанс та обурення з боку інвесторів у “зелену” енергетику, адже документ містить погоджений з урядом меморандум. Цей меморандум з одного боку знижує “зелений” тариф, з іншого — гарантує розрахунок держави з виробниками, і заразом захищає державу від судових позовів, які можують обійтися бюджету у 250 млрд грн.

Інвестори попереджають, що не погодять внесені правки до законопроекту, якщо вони суттєво змінюють умови меморандуму.