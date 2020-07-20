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Принимать "зеленый" законопроект ВР будет на фоне митинга

Принимать "зеленый" законопроект ВР будет на фоне митинга

Киев  •  УНН

 • 14705 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Завтра, 21 июля, производители "зеленой" (солнце, ветер) электроэнергии проведут мирную акцию под стенами Верховной Рады, где будет рассмотрен законопроект о судьбе отрасли (3658), сообщает УНН.

Они отмечают, что сфера уже 10 месяцев находится в состоянии неопределенности из-за намерения властей снизить ретроспективно “зеленый” тариф, что уже привело к остановке ее развития.

“Кроме того, со стороны государства совершается давление на производителей ”зеленой“ энергии — невыплаты за произведенную электроэнергию. От апреля 2020 года уровень расчетов не превышает 5%. Такого низкого уровня расчетов нет ни перед каким другим видом генерации электроэнергии”, - говорят производители.

Сейчас сотни компаний “зеленой” энергетики находятся на грани банкротства, не имеют средств на оплату кредитов, налогов и заработной платы, добавляют они.

21 июля Верховная Рада рассмотрит законопроект № 3658, в основу которого положены условия Меморандума о взаимопонимании между Правительством и частью инвесторов в возобновляемую энергетику. Однако, отдельными народными депутатами, представляющими в парламенте интересы влиятельных промышленных групп, предлагается снижение “зеленых” тарифов в разы больше, чем в законопроекте № 3658 в правительственной редакции, рассказывают производители.

“Если соответствующие поправки будут внесены в законопроект, для Украины это обернется инвестиционным коллапсом. Тысячи людей останутся без работы, а Украина будет вынуждена заплатить около 3 млрд евро арбитражных исков. Как следствие, Украина потеряет имидж среди международных партнеров, доноров и потеряет доверие к руководителям страны”, - отмечают они.

Производители напоминают, что в 2008 году Украина взяла на себя обязательства развивать возобновляемую энергетику, декабронизировать энергетику. К 2025 году в энергетическом миксе доля “зеленой” энергии должна составлять 25%.

За 2009-2019 годы возобновляемая энергетика в Украине:
— привлекла 10 млрд евро инвестиций в страну
— обновила электросети на сумму почти 0,5 млрд евро
— создала 30 тыс. рабочих мест в “зеленой” энергетике и смежных отраслях
— создала высокотехнологичные предприятия, производящие оборудование
— оплатила 94 млрд грн налогов за 10 лет существования отрасли, 20 млрд грн из которых за 2019 год

“Энергетика Украины находится в небывалом глубоком кризисе, вызванным ручным регулированием работы рынка электроэнергии со стороны НКРЕКП, коррупцией и воровством средств с рынка, но никак не возобновляемой энергетикой, на которую сейчас пытаются ”повесить“ все проблемы. Действия со стороны власти по отношению к „зеленой“ энергетике все больше напоминают государственное рейдерство. Поэтому 21 июля 2020 года работники отрасли ВИЭ выйдут на мирный протест, чтобы обратиться к Президенту и народным депутатам Украины и попросить способствовать скорейшему решению проблем отрасли энергетики”, - указывают производители.

Организаторы акции: Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Ассоциация солнечной энергетики Украины, Национальный штаб спасения ВИЭ.

Ранее сообщалось, что законопроект должен быть принят еще на прошлой неделе, однако, его заспамили правками.
Попытки сорвать законопроект обусловили большой резонанс и возмущение со стороны инвесторов в “зеленую” энергетику, ведь документ содержит согласованный с правительством меморандум. Этот меморандум с одной стороны снижает “зеленый” тариф, с другой — гарантирует расчет государства с производителями, и заодно защищает государство от судебных исков, которые могу обойтись бюджету в 250 млрд грн.

Инвесторы предупреждают, что не согласуют внесенные правки в законопроект, если они существенно меняют условия меморандума.

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