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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Угруповання російського флоту надалі загрожує ракетними ударами з Чорного моря

Угруповання російського флоту надалі загрожує ракетними ударами з Чорного моря

Київ • УНН

 • 107510 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що корабельне угруповання флоту країни-агресора у кількості 11 одиниць продовжує загрожувати Україні з Чорного моря. Про це інформує УНН.

Деталі

Корабельне угруповання флоту рашистів у кількості 11 одиниць продовжує маневри й укриття в ракетно безпечних районах Чорного моря, вздовж кримського узбережжя. Тим часом 2 ракетних та 1 великий десантний корабель – в готовності до застосування за призначенням.

В командуванні нагадали, що загроза ракетних ударів залишається актуальною, висадка морського десанту на рівні – не виключена.

До того ж є загроза викиду морських мін на узбережжя.

Нагадаємо

ЗСУ звільнили від російської окупації Андріївку та Лозове на півдні України.

Українські Національні Новини

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