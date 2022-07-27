Угруповання російського флоту надалі загрожує ракетними ударами з Чорного моря

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Корабельне угруповання флоту рашистів у кількості 11 одиниць продовжує маневри й укриття в ракетно безпечних районах Чорного моря, вздовж кримського узбережжя. Тим часом 2 ракетних та 1 великий десантний корабель – в готовності до застосування за призначенням.

В командуванні нагадали, що загроза ракетних ударів залишається актуальною, висадка морського десанту на рівні – не виключена.

До того ж є загроза викиду морських мін на узбережжя.

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