ЗСУ звільнили від російської окупації Андріївку та Лозове на півдні України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ звільнили від російської окупації Андріївку та Лозове на півдні України. Про це інформує УНН.
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Українська авіація нанесла 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.
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"Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції", - йдеться у повідомленні.
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Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені Росією території впродовж наступних 3-6 тижнів.