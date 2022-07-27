ЗСУ звільнили від російської окупації Андріївку та Лозове на півдні України

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Українська авіація нанесла 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

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"Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені Росією території впродовж наступних 3-6 тижнів.