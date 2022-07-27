ВСУ освободили от российской оккупации Андреевку и Лозовое на юге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ освободили от российской оккупации Андреевку и Лозовое на юге Украины. Об этом информирует УНН.
Детали
Украинская авиация нанесла 4 удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов. Поражены 4 опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.
Цитата
"Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции", - говорится в сообщении.
Напомним
Зеленский заявил, что Украина должна вернуть захваченные Россией территории в течение следующих 3-6 недель.