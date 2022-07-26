Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені росією території впродовж наступних 3-6 тижнів – Politico

Деталі

Як зазначив голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, він відвідував Київ та зустрічався з Президентом Володимиром Зеленським. За його словами, українські офіційні особи заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку повинні відвоювати землі, які захопили окупанти.

Цитата

"Наступні три-шість тижнів є вирішальними", – сказав він, передаючи головну тезу від Зеленського та Банкової.

Він також зазначив, що цей період є важливим, адже зима з більш низькими температурами та жорстокими умовами сповільнять бойові дії до жорстокої війни на виснаження.

Доповнення

Раніше Президент Володимир Зеленський поставив завдання військовим звільнити всю територію України від російських окупантів.