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Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені росією території впродовж наступних 3-6 тижнів – Politico

Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені росією території впродовж наступних 3-6 тижнів – Politico

Київ • УНН

 • 371562 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені росією території впродовж наступних 3-6 тижнів. Про це повідомив голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміта за підсумками зустрічі із Головою Української Держави, пише УНН з посиланням Politico.

Деталі

Як зазначив голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, він відвідував Київ та зустрічався з Президентом Володимиром Зеленським. За його словами, українські офіційні особи заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку повинні відвоювати землі, які захопили окупанти.

Цитата

"Наступні три-шість тижнів є вирішальними", – сказав він, передаючи головну тезу від Зеленського та Банкової.

Він також зазначив, що цей період є важливим, адже зима з більш низькими температурами та жорстокими умовами сповільнять бойові дії до жорстокої війни на виснаження.

Доповнення

Раніше Президент Володимир Зеленський поставив завдання військовим звільнити всю територію України від російських окупантів.

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