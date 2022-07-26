Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені росією території впродовж наступних 3-6 тижнів – Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені росією території впродовж наступних 3-6 тижнів. Про це повідомив голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміта за підсумками зустрічі із Головою Української Держави, пише УНН з посиланням Politico.
Деталі
Як зазначив голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, він відвідував Київ та зустрічався з Президентом Володимиром Зеленським. За його словами, українські офіційні особи заявили, що хочуть досягти мирної угоди з росіянами, але спочатку повинні відвоювати землі, які захопили окупанти.
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"Наступні три-шість тижнів є вирішальними", – сказав він, передаючи головну тезу від Зеленського та Банкової.
Він також зазначив, що цей період є важливим, адже зима з більш низькими температурами та жорстокими умовами сповільнять бойові дії до жорстокої війни на виснаження.
Доповнення
Раніше Президент Володимир Зеленський поставив завдання військовим звільнити всю територію України від російських окупантів.