Группировка российского флота дальше грозит ракетными ударами с Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что корабельная группировка флота страны-агрессора в количестве 11 единиц продолжает угрожать Украине с Черного моря. Об этом информирует УНН.
Детали
Корабельная группировка флота рашистов в количестве 11 единиц продолжает маневры и укрытие в ракетно безопасных районах Черного моря, вдоль крымского побережья. Между тем, 2 ракетных и 1 большой десантный корабль – в готовности к применению по назначению.
В командовании напомнили, что угроза ракетных ударов остается актуальной, высадка морского десанта на уровне – не исключена.
К тому же есть угроза выброса морских мин на побережье.
Напомним
ВСУ освободили от российской оккупации Андреевку и Лозовое на юге Украины.