“Угорський інцидент” обговорили сьогодні у ВР

ukru
03:38 • 34663 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 66699 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 103665 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 78102 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 105693 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 80149 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 100649 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117639 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145122 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184513 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Супернику Ердогана Імамоглу заборонили балотуватися на виборах у Туреччині

Супернику Ердогана Імамоглу заборонили балотуватися на виборах у Туреччині

18 березня, 19:20 • 16340 перегляди
Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

18 березня, 19:25 • 41055 перегляди
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 30871 перегляди
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 15567 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 37615 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 71434 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 315414 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 248928 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 342523 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 335832 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 68665 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 111233 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111907 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108814 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 122253 перегляди
Актуальне
“Угорський інцидент” обговорили сьогодні у ВР

“Угорський інцидент” обговорили сьогодні у ВР

Київ • УНН

 • 11435 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні, 9 грудня, відбулося засідання робочої групи з протидії гібридним загрозам під головування народного депутата Ірини Верещук, повідомляє УНН.

Участь у заході взяли представники Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, РНБО, народні депутати, військові експерти, науковці.

Учасники заходу обговорили проблемні питання угорської меншини на Закарпатті, дискутували на предмет того, чи має місце втручання Угорщини у внутрішні справи України, та чи має місце конфлікт між Угорщиною та Україною.

За словами заступника виконавчого директора аналітичного центру “Українська призма” Сергія Герасимчука, відносини України та Угорщини завжди були складними.

“Ми щороку проводимо дослідження ефективності зовнішньої політики України, і у нас завжди були складні відносини із Угорщиною. Це спричинялося і тим, що політичний інтерес з боку української сторони був не дуже високий, і інституційна співпраця між МЗС, МВС, СБУ не завжди була достатньо ефективною, і бачення України у стратегічних моментах по Угорщині майже не згадувалося”, — сказав він.

У свою чергу юрист Анна Маляр вказала, що Угорщина впливає на внутрішню та зовнішню політику України не перший рік.

“Угорці з 2011 по 2014 рік видали 70 тис. паспортів громадянам України, а з 2014 по 2016 рік заявок від наших громадян було вже 79 тис. Разом це майже 150 тис., і це навіть більше, ніж та кількість угорців, яка проживає на Закарпатті — 130 тис. Тобто, наші трудові ресурси перетікають туди. Угорці таким чином впливають на українську внутрішню і зовнішню політику”, — уточнила вона.

Юрист додала, що загрози прямого військового вторгнення в Україну з боку Угорщини немає. Однак, українська влада не мала б допускати мобілізації вітчизняного населення іншою державою.

“Думаю, що ми повинні вдатися до нестандартних кроків. Ми не можемо заборонити угорцям говорити, співати чи читати угорською, не можемо заборонити їм бути близькими до своєї материнської країни. Бажано використати цей ресурс в наших інтересах: тобто, якщо вони хочуть допомагати угорцям, то ми можемо мати спільну участь у цих проектах, і тоді вони будуть контрольовані Україною. Вони будуть прозорими і зрозумілими для України. Співробітництво — це здоровий і нормальний діалог”, — підкреслила вона.

Окремі учасники заходу не змогли підняти проблемні питання через ризик порушити державну таємницю. Тож, Верещук, підсумовуючи захід пообіцяла, що наступного разу засідання робочої групи пройде у закритому режимі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79