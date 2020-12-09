"Венгерский инцидент" обсудили сегодня в ВР

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня, 9 декабря, состоялось заседание рабочей группы по противодействию гибридным угрозам под председательством народного депутата Ирины Верещук, сообщает УНН.

Участие в мероприятии приняли представители Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, СНБО, народные депутаты, военные эксперты, ученые.

Участники мероприятия обсудили проблемные вопросы венгерского меньшинства на Закарпатье, дискутировали на предмет того, имеет ли место вмешательство Венгрии во внутренние дела Украины, и имеет ли место конфликт между Венгрией и Украиной.

По словам заместителя исполнительного директора аналитического центра "Украинская призма" Сергея Герасимчука, отношения Украины и Венгрии всегда были сложными.

"Мы ежегодно проводим исследования эффективности внешней политики Украины, и у нас всегда были сложные отношения с Венгрией. Это обуславливало и то, что политический интерес со стороны украинской стороны был не очень высок, и институциональное сотрудничество между МИД, МВД, СБУ не всегда было достаточно эффективным, и видение Украины в стратегических моментах по Венгрии почти не упоминалось", - сказал он.

В свою очередь юрист Анна Маляр указала, что Венгрия влияет на внутреннюю и внешнюю политику Украины не первый год.

"Венгры с 2011 по 2014 год выдали 70 тыс. паспортов гражданам Украины, а с 2014 по 2016 заявок от наших граждан было уже 79 тыс. Вместе это почти 150 тыс., и это даже больше, чем количество венгров, проживающее на Закарпатье - 130 тыс. То есть, наши трудовые ресурсы перетекают туда. Венгры таким образом влияют на украинскую внутреннюю и внешнюю политику", - уточнила она.

Юрист добавила, что угрозы прямого военного вторжения в Украину со стороны Венгрии нет. Однако, украинская власть не должна допускать мобилизации отечественного населения другим государством.

"Думаю, что мы должны прибегнуть к нестандартным шагам. Мы не можем запретить венграм говорить, петь или читать на венгерском, не можем запретить им быть близкими к своей материнской стране. Желательно использовать этот ресурс в наших интересах: то есть, если они хотят помогать венграм, то мы можем иметь совместное участие в этих проектах, и тогда они будут контролируемые Украиной. Они будут прозрачными и понятными для Украины. Сотрудничество - это здоровый и нормальный диалог", - подчеркнула она.

Отдельные участники мероприятия не смогли поднять проблемные вопросы из-за риска нарушить государственную тайну. Поэтому, Верещук, подытоживая мероприятие пообещала, что в следующий раз заседание рабочей группы пройдет в закрытом режиме.

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