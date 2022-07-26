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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Угорщина — єдина країна ЄС, яка проголосував проти угоди щодо нормування газу

Угорщина — єдина країна ЄС, яка проголосував проти угоди щодо нормування газу

Київ • УНН

 • 116791 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Угорщина була єдиною державою-членом Європейського Союзу, яка у вівторок проголосувала проти угоди про нормування постачання природного газу цієї зими, щоб запобігти серйозному збою в постачаннях, повідомив угорський уряд, передає УНН.

Цитата

«Постанова ЄС про економію газу є необґрунтованою, нездійсненною і повністю ігнорує інтереси угорського народу, тому уряд Угорщини був єдиною державою-членом, яка проголосувала проти його ухвалення», — заявив у Брюсселі міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто.

Деталі

Брюссель зробив ще один крок до військової економіки, заявив у вівторок прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

У вівторок міністри енергетики ЄС домовилися про добровільну мету зі скорочення використання газу на 15% у період із серпня до березня 2023 року. Європейська комісія не оприлюднила результати голосування кожної держави-члена.

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