Венгрия — единственная страна ЕС, проголосовавшая против соглашения по нормированию газа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Венгрия была единственным государством-членом Европейского Союза, которое во вторник проголосовало против соглашения о нормировании поставок природного газа этой зимой, чтобы предотвратить серьезный сбой в поставках, сообщило венгерское правительство, передает УНН.
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«Постановление ЕС об экономии газа является необоснованным, неосуществимым и полностью игнорирует интересы венгерского народа, поэтому правительство Венгрии было единственным государством-членом, которое проголосовало против его принятия», — заявил в Брюсселе министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.
Детали
Брюссель сделал еще один шаг к военной экономике, заявил во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Во вторник министры энергетики ЕС договорились о добровольной цели по сокращению использования газа на 15% в период с августа по март 2023 года. Европейская комиссия не обнародовала результаты голосования каждого государства-члена.