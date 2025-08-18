Удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 30

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього російського удару по Запоріжжю зросла до 30 осіб. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

До 30 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя - йдеться у повідомленні.

Федоров також зазначив, що всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН внаслідок російського удару по Запоріжжю 18 серпня загинуло троє людей, 20 отримали поранення. Серед постраждалих є 17-річний хлопець, багато поранених перебувають у важкому стані.