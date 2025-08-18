Удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 30

$41.340.11
48.310.13
ukenru
14:38 • 9046 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 16943 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 21150 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 23720 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 25420 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 95940 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 101630 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 58054 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 74579 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 80063 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: з'явилися деталі про наслідкиPhotoVideo18 серпня, 07:20 • 54277 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 84106 перегляди
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo18 серпня, 10:02 • 78308 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 62271 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС11:22 • 19841 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 16951 перегляди
Ексклюзив
14:23 • 16951 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
13:19 • 23725 перегляди
Ексклюзив
13:19 • 23725 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося
10:51 • 63471 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул
18 серпня, 09:00 • 85289 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 95944 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Джо Байден
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Білий дім
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 62726 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 55562 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 89274 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 75957 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 141651 перегляди
Гривня
Fox News
Truth Social
Нафта
Безпілотний літальний апарат

Удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 30

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Внаслідок російського удару по Запоріжжю кількість постраждалих зросла до 30 осіб. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 30

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього російського удару по Запоріжжю зросла до 30 осіб. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

До 30 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

- йдеться у повідомленні.

Федоров також зазначив, що всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН внаслідок російського удару по Запоріжжю 18 серпня загинуло троє людей, 20 отримали поранення. Серед постраждалих є 17-річний хлопець, багато поранених перебувають у важкому стані.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Іван Федоров
Запоріжжя