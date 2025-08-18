Удар РФ по Запорожью: число пострадавших возросло до 30
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью число пострадавших возросло до 30 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Число пострадавших в результате сегодняшнего российского удара по Запорожью возросло до 30 человек. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
До 30 человек увеличилось число раненых в результате вражеской атаки на Запорожье
Федоров также отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним
Как ранее писал УНН в результате российского удара по Запорожью 18 августа погибли три человека, 20 получили ранения. Среди пострадавших есть 17-летний парень, многие раненые находятся в тяжелом состоянии.