14:38 • 8838 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 16633 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 20899 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 23416 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 25266 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 95716 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 101540 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 58030 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 74562 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 80057 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Удар РФ по Запорожью: число пострадавших возросло до 30

Киев • УНН

 • 120 просмотра

В результате российского удара по Запорожью число пострадавших возросло до 30 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Удар РФ по Запорожью: число пострадавших возросло до 30

Число пострадавших в результате сегодняшнего российского удара по Запорожью возросло до 30 человек. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

До 30 человек увеличилось число раненых в результате вражеской атаки на Запорожье

- говорится в сообщении.

Федоров также отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним

Как ранее писал УНН в результате российского удара по Запорожью 18 августа погибли три человека, 20 получили ранения. Среди пострадавших есть 17-летний парень, многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Иван Федоров
Запорожье