Удар рф по Запоріжжю 10 жовтня: кількість поранених зросла до семи
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 жовтня зафіксовано вже 7 поранених. До медзакладу звернулася ще одна жінка, де їй надають допомогу.
Внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 жовтня зросла кількість постраждалих. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
До медзакладу звернулася ще одна жінка. Медики надають всю необхідну допомог
Також обласна адміністрація опублікувала фото наслідків ворожого обстрілу.
Всі екстрені служби працюють та допомагають мешканцям
Водночас у ДСНС України повідомили, що кількість постраждалих зросла до 7 людей, загинула одна дитина.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок нічних обстрілів Запорізької області 10 жовтня загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.