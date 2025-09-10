Удар рф по Яровій на Донеччині: кількість загиблих зросла до 25 чоловік
Київ • УНН
В Яровій Донецької області зросла кількість жертв російського удару до 25 загиблих та 18 поранених. Троє постраждалих евакуйовані до Дніпра для медичної допомоги.
У Яровій Донецької області збільшилась кількість жертв російського удару: загинуло 25 людей, поранено 18 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Деталі
Серед поранених п’ять чоловік перебувають у важкому стані, а троє - в середньому. Ще троє постраждалих були евакуйовані до Дніпра, де їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу.
Також Філашкін додав: жителів прифронтових населених пунктів, яким треба отримати соціальні виплати, будуть вивозити малими групами у більш віддалені від фронту місця.
Нагадаємо
У вівторок, 9 вересня, російські окупанти скинули авіабомбу на селище Ярова Донецької області, де в той момент перебували цивільні люди - вони отримували пенсійні виплати. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про понад 20 загиблих.
Пізніше кількість загиблих збільшилась до 24 чоловік.