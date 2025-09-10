$41.120.13
Удар рф по Яровой в Донецкой области: число погибших возросло до 25 человек

Киев • УНН

 • 522 просмотра

В Яровой Донецкой области возросло число жертв российского удара до 25 погибших и 18 раненых. Трое пострадавших эвакуированы в Днепр для медицинской помощи.

Удар рф по Яровой в Донецкой области: число погибших возросло до 25 человек

В Яровой Донецкой области увеличилось количество жертв российского удара: погибло 25 человек, ранено 18 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Детали

Среди раненых пять человек находятся в тяжелом состоянии, а трое - в среднем. Еще трое пострадавших были эвакуированы в Днепр, где им окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Также Филашкин добавил: жителей прифронтовых населенных пунктов, которым нужно получить социальные выплаты, будут вывозить малыми группами в более отдаленные от фронта места.

Напомним

Во вторник, 9 сентября, российские оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Яровая Донецкой области, где в тот момент находились гражданские люди - они получали пенсионные выплаты. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о более чем 20 погибших.

Позже количество погибших увеличилось до 24 человек.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Вадим Филашкин
Донецкая область
Днепр
Владимир Зеленский
Украина