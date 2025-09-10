Удар рф по Яровой в Донецкой области: число погибших возросло до 25 человек
Киев • УНН
В Яровой Донецкой области возросло число жертв российского удара до 25 погибших и 18 раненых. Трое пострадавших эвакуированы в Днепр для медицинской помощи.
В Яровой Донецкой области увеличилось количество жертв российского удара: погибло 25 человек, ранено 18 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
Детали
Среди раненых пять человек находятся в тяжелом состоянии, а трое - в среднем. Еще трое пострадавших были эвакуированы в Днепр, где им окажут квалифицированную медицинскую помощь.
Также Филашкин добавил: жителей прифронтовых населенных пунктов, которым нужно получить социальные выплаты, будут вывозить малыми группами в более отдаленные от фронта места.
Напомним
Во вторник, 9 сентября, российские оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Яровая Донецкой области, где в тот момент находились гражданские люди - они получали пенсионные выплаты. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о более чем 20 погибших.
Позже количество погибших увеличилось до 24 человек.