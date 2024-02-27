Удар рф по правоохоронцях на Сумщині: кількість поранених зросла до шести
Київ • УНН
Двоє поліцейських загинули і шестеро слідчих отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу в Сумській області.
Внаслідок ворожого обстрілу Сумської області шестеро слідчих отримали поранення, ще двоє загинули. Про це у вівторок повідомило МВС України, передає УНН.
На Сумщині внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє поліцейських. Ще шестеро слідчих отримали поранення - вони у лікарні
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Несумісні із життям поранення отримала підполковник поліції Новік Оксана Володимирівна - начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Сумській області.
Також смертельних ушкоджень зазнав підполковник поліції Юрко Олег Миколайович - заступник начальника відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції — начальник слідчого відділення.
Раніше УНН повідомляв про чотирьох поранених правоохоронців через ворожий обстріл Сумщини.