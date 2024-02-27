Армія рф вдарила по Сумщині: двоє поліцейських загинуло, четверо поранені - МВС
Київ • УНН
Двоє правоохоронців загинули і четверо були поранені через ворожий обстріл Сумської області.
Двоє правоохоронців загинули, четверо отримали поранення внаслідок атаки армії рф на Сумщину, повідомив у вівторок голова МВС Ігор Клименко, передає УНН.
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За його словами, правоохоронці виїхали на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях.
Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами..
Крім того, поранення отримали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу.
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