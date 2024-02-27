Армия рф ударила по Сумщине: двое полицейских погибли, четверо ранены - МВД
Киев • УНН
Двое правоохранителей погибли и четверо были ранены из-за вражеского обстрела Сумской области.
Двое правоохранителей погибли, четверо получили ранения в результате атаки армии рф на Сумщину, сообщил во вторник глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
По его словам, правоохранители выехали на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства. И в это время враг ударил снова. Прицельно артиллерией по правоохранителям.
Тела двух полицейских спасатели достали из-под завалов. Соболезнуем семьям погибших. Скорбим вместе с вами.
Кроме того, ранения получили еще четверо следователей. Им оказывают медицинскую помощь.
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Армия рф ударила по Сумщине: двое полицейских погибли, четверо ранены - МВД
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