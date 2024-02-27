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Армия рф ударила по Сумщине: двое полицейских погибли, четверо ранены - МВД

Армия рф ударила по Сумщине: двое полицейских погибли, четверо ранены - МВД

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 13:16  •  10083 просмотра

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Двое правоохранителей погибли и четверо были ранены из-за вражеского обстрела Сумской области.

Двое правоохранителей погибли, четверо получили ранения в результате атаки армии рф на Сумщину, сообщил во вторник глава МВД Игорь Клименко, передает УНН

Детали

По его словам, правоохранители выехали на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства. И в это время враг ударил снова. Прицельно артиллерией по правоохранителям. 

Тела двух полицейских спасатели достали из-под завалов. Соболезнуем семьям погибших. Скорбим вместе с вами.

- написал Клименко в соцсетях.

Кроме того, ранения получили еще четверо следователей. Им оказывают медицинскую помощь. 

россияне ночью попали по складу с семенами подсолнечника в Сумской области, значительную часть спасли от пламени - ГСЧС27 февраля 2024, 07:40 • 19598 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
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