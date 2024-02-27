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россияне ночью попали по складу с семенами подсолнечника в Сумской области, значительную часть спасли от пламени - ГСЧС

россияне ночью попали по складу с семенами подсолнечника в Сумской области, значительную часть спасли от пламени - ГСЧС

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 07:40  •  3887 просмотра

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Склад, где хранились семена подсолнечника в Сумской области Украины, попал под вражеский обстрел и загорелся, но пожарные смогли разобрать поврежденные конструкции и потушить пламя, спасая значительную часть семян.

Склад для хранения семян подсолнечника в Сумской области был разрушен вражеским ударом ночью 27 февраля, пожарные разобрали поврежденные конструкции и потушили пожар, спасая значительную часть семян, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, ночью 27 февраля враг обстрелял один из населенных пунктов Ахтырского района в Сумской области.

"Произошло разрушение с последующим возгоранием складского помещения, где хранились семена подсолнечника. Чтобы добраться до эпицентра горения, спасатели разобрали поврежденные в результате удара конструкции и начали тушение. Пожар удалось ликвидировать и спасти значительную часть семян подсолнечника", - отметили в ГСЧС в соцсетях.

Спасатели ликвидировали последствия вражеского удара.

"Никто из людей не пострадал", - указали в ГСЧС.

В Сумской области ночью уничтожили "шахед", из-за российского обстрела есть погибший и раненый - ОВА27 февраля 2024, 06:59 • 18547 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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россияне ночью попали по складу с семенами подсолнечника в Сумской области, значительную часть спасли от пламени - ГСЧС

Склад, где хранились семена подсолнечника в Сумской области Украины, попал под вражеский обстрел и загорелся, но пожарные смогли разобрать поврежденные конструкции и потушить пламя, спасая значительную часть семян.

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