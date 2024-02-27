В Сумской области ночью уничтожили "шахед", из-за российского обстрела есть погибший и раненый - ОВА

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  19350 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  112975 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
  •  130731 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  131453 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  138750 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  137067 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  129724 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  148555 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
25.02.24  •  157254 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
25.02.24  •  143238 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Сумской области ночью уничтожили "шахед", из-за российского обстрела есть погибший и раненый - ОВА

В Сумской области ночью уничтожили "шахед", из-за российского обстрела есть погибший и раненый - ОВА

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 06:59  •  18530 просмотра

Read in English

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, в результате чего 1 житель погиб и еще один получил ранения, а противовоздушная оборона области ночью уничтожила вражеский ударный беспилотник "шахед".

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, в результате чего 1 житель погиб и еще один получил ранения, ночью противовоздушная оборона уничтожила в области вражеский ударный дрон типа Shahed, сообщили в Сумской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"В небе над Сумской области в ночь на 27 февраля Силами противовоздушной обороны области был уничтожен 1 вражеский БПЛА типа "шахед", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как указано, 26 февраля в течение дня россияне совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 296 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Дружбовская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Свесская, Зноб-Новгородская громады, в частности, некоторые и FPV-дронами.

В Белопольской громаде, как сообщается, в результате обстрела 1 местный житель погиб, один ранен (доставлен в больницу), разрушены 4 частных жилых дома, повреждены гараж, трактор.

Ночью и утром россияне, по данным ОВА, совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Юнаковская, Есманьская, Середино-Будская громады:

▪️ Середино-Будская громада: враг бил из минометов (5 взрывов). Кроме того, произошел сброс 2 КАБ (2 взрыва).

▪️ Юнаковская община: зафиксирована атака 4 КАБ (4 взрыва).

▪️ Эсманьская громада: осуществлен обстрел из стрелкового оружия.

▪️ Белопольская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты27 февраля 2024, 05:41 • 24784 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
bilopilliaBilopillia
khotinХотин
sumyСумы
На Сумщині вночі знищили "шахед", через російський обстріл є загиблий та поранений - ОВА
"Shahed" destroyed in Sumy region at night, one killed and one wounded due to Russian shelling - RMA
Новости по теме

В Сумской области ночью уничтожили "шахед", из-за российского обстрела есть погибший и раненый - ОВА

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, в результате чего 1 житель погиб и еще один получил ранения, а противовоздушная оборона области ночью уничтожила вражеский ударный беспилотник "шахед".

Война •   •  18530 просмотра
В Сумской области ночью уничтожили "шахед", из-за российского обстрела есть погибший и раненый - ОВА

В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский БпЛА: без пострадавших и повреждений

Ночью над Хмельницкой областью Украины был уничтожен вражеский беспилотник, жертв и материального ущерба не зафиксировано.

Война •   •  16670 просмотра
В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский БпЛА: без пострадавших и повреждений

Из-за российских обстрелов на Харьковщине повреждены образовательное учреждение и фермерское хозяйство

В результате российских обстрелов в Харьковской области было повреждено учебное заведение в селе Довжик и фермерское хозяйство в селе Куриловка.

Война •   •  17383 просмотра
Из-за российских обстрелов на Харьковщине повреждены образовательное учреждение и фермерское хозяйство

россияне попали в критическую инфраструктуру в Херсоне, за сутки в области трое раненых - ОВА

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома и объекты критической инфраструктуры, а также ранив трех человек.

Война •   •  15380 просмотра
россияне попали в критическую инфраструктуру в Херсоне, за сутки в области трое раненых - ОВА

На Полтавщине ночью обломки вражеского БпЛА повредили электролинию: есть проблемы со светом

Обломки вражеского беспилотника ночью повредили линию электропередач в Полтавской области, оставив без света более 200 домохозяйств и предприятий.

Война •   •  16861 просмотра
На Полтавщине ночью обломки вражеского БпЛА повредили электролинию: есть проблемы со светом

В Нигерии состоялся показ фильма "20 дней в Мариуполе"

Показ документального фильма "20 дней в Мариуполе", номинированного на премию "Оскар", состоялся в Абудже, Нигерия, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, с целью показать нигерийцам правду о военных преступлениях России.

Война •   •  15667 просмотра
В Нигерии состоялся показ фильма "20 дней в Мариуполе"

Дрон россиян во время атаки залетел на территорию Молдовы

Российский беспилотник вторгся в воздушное пространство Молдовы во время нападения на Украину 27 февраля и был уничтожен украинскими средствами противовоздушной обороны.

Война •   •  25784 просмотра
Дрон россиян во время атаки залетел на территорию Молдовы

Еще плюс 850 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 411 550 человек личного состава и 6556 танков.

Война •   •  25272 просмотра
Еще плюс 850 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 иранских ударных беспилотников "Шахид" и две российские ракеты воздушного базирования во время ночных атак в нескольких регионах.

Война •   •  24784 просмотра
Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты

На Днепропетровщине россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области

Россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области Украины, повредив его выбитыми окнами, но никто не пострадал.

Война •   •  24269 просмотра
На Днепропетровщине россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области