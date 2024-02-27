В Сумской области ночью уничтожили "шахед", из-за российского обстрела есть погибший и раненый - ОВА

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, в результате чего 1 житель погиб и еще один получил ранения, ночью противовоздушная оборона уничтожила в области вражеский ударный дрон типа Shahed, сообщили в Сумской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"В небе над Сумской области в ночь на 27 февраля Силами противовоздушной обороны области был уничтожен 1 вражеский БПЛА типа "шахед", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как указано, 26 февраля в течение дня россияне совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 296 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Дружбовская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Свесская, Зноб-Новгородская громады, в частности, некоторые и FPV-дронами.

В Белопольской громаде, как сообщается, в результате обстрела 1 местный житель погиб, один ранен (доставлен в больницу), разрушены 4 частных жилых дома, повреждены гараж, трактор.

Ночью и утром россияне, по данным ОВА, совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Юнаковская, Есманьская, Середино-Будская громады:

▪️ Середино-Будская громада: враг бил из минометов (5 взрывов). Кроме того, произошел сброс 2 КАБ (2 взрыва).

▪️ Юнаковская община: зафиксирована атака 4 КАБ (4 взрыва).

▪️ Эсманьская громада: осуществлен обстрел из стрелкового оружия.

▪️ Белопольская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты